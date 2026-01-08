Меню
Не Netflix-хиты, но бьют точно в цель: 2 немецких детектива, которые цепляют жестче, чем вы думаете — включаешь одну серию и пропадаешь

8 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Куда пропала Ванда»

Не Голливуд и не Скандинавия.

Новогодние каникулы тают, а ощущение, что посмотреть уже нечего, приходит слишком рано. Если голливудские хиты и корейские триллеры уже надоели, стоит заглянуть в сторону Европы.

Немцы в последние годы научились делать сериалы, которые смотрятся на одном дыхании. И два проекта ниже как раз из тех, что многие могли пропустить.

«Куда пропала Ванда» — детектив, от которого не по себе

В маленьком городке во время местного фестиваля исчезает 17-летняя Ванда. Сто дней полиция топчется на месте, а родители понимают, что ждать больше нельзя. Они идут на отчаянный шаг и тайно ставят прослушку во всех домах соседей. Чем дальше они заходят, тем яснее становится, что в этом тихом городке слишком много секретов.

Сериал ловко балансирует между триллером и черной комедией. Здесь смешно ровно до того момента, пока не становится по-настоящему страшно. А еще это редкий случай, когда взрослые герои ведут себя так же импульсивно и безумно, как подростки.

«Преследуемый. В сетях Каморы» — когда от мафии не спрятаться

Винодел Маттео решается предать итальянский клан Каморры и пойти в свидетели. Его семья должна получить новую жизнь, но киллеры оказываются быстрее. Маттео с дочерью вынуждены скрываться на маленьком острове под охраной полиции, но даже там прошлое их настигает.

Это тяжелый, напряженный сериал без поблажек зрителю. Здесь нет ощущения, что герои под защитой, и именно это держит в постоянном напряжении. Каждый эпизод выглядит как игра на выживание, где ставки только растут, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Почему стоит дать шанс именно им

Оба сериала очень разные, но идеально подходят для последних дней отдыха. Один берет жуткой атмосферой и абсурдом, другой — жесткой криминальной драмой.

Вместе они дают редкое ощущение, что ты нашел что-то новое, пока все вокруг пересматривают одно и то же. И именно такие находки делают каникулы по-настоящему удачными.

Екатерина Адамова
