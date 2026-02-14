Меню
Киноафиша Статьи Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные

Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные

14 февраля 2026 21:02
Кадры из фильмов «Во имя спасения» (2018), «Убийство у моря» (2012), «Гипнотизер» (2012), «Виновный» (2017)

Тут точно будет не до смеха.

Скандинавские триллеры редко заигрывают со зрителем. Здесь холодные пейзажи, уставшие люди и зло без украшений. Зато именно такие истории дольше сидят в голове. Вспоминаем четыре фильма, которые легко пропустить в потоке новинок.

«Во имя спасения»

Швеция, 2018 год. Фантастический триллер о семье, которая не успела разобраться в старых обидах до конца света. На страну обрушивается невидимый враг, военные бессильны, люди исчезают. В центре — сын и жесткий отец, между которыми слишком много невысказанного. Фильм работает не масштабом, а ощущением близкой катастрофы и хрупкости обычных чувств.

«Во имя спасения»

«Убийство у моря»

Камерная история из рыбацкого городка Фьелльбакка. Писательница возвращается домой и попадает в клубок лжи после жестокого убийства. Почти все друг друга знают, но это не помогает расследованию. Триллер держится на деталях быта и напряжении: здесь страшнее не само преступление, а то, сколько тайн хранит тихая провинция.

«Убийство у моря»

«Гипнотизер»

Мрачный детектив Лассе Халльстрема. Убита семья, выжил только мальчик-свидетель. Чтобы добраться до правды, полиция решается на гипноз. История постепенно уходит от классического расследования к психологической игре, где память может и спасти, и обмануть. Спокойный темп только усиливает тревогу, а разгадка не дает комфортных ответов.

«Гипнотизер»

«Виновный»

Датский триллер, снятый почти в одной комнате. Оператор службы 112 принимает звонок от похищенной женщины и пытается помочь, не выходя из-за стола. В кадре — один человек, но напряжение как в большом боевике. Все строится на голосах, паузах и догадках. Локальное пространство только усиливает драму за пределами кадра.

«Виновный»

Эти фильмы не пытаются понравиться всем, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд». Они про тревогу, выбор и последствия. Если хочется триллера без глянца и лишних слов, северное показывает это лучше многих.

Фото: Кадры из фильмов «Во имя спасения» (2018), «Убийство у моря» (2012), «Гипнотизер» (2012), «Виновный» (2017)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
