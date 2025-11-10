Проект с Кяро не пытается конкурировать с хитами, но всё равно собирает симпатии публики.

Свежий российский детектив «Как приручить лису» (2025) сразу привлёк внимание зрителей: редкая для жанра профессия главного героя (зоопсихолог), мрачная сибирская атмосфера и неторопливая подача улик сделали его заметным среди осенних премьер.

Это не «Фишер» и не «Хрустальный» — но зрители смотрят режиссёрскую работу Юлианы Закревской с удовольствием, активно делятся впечатлениями в Сети и спорят о темпе, героях и самом замысле.

Рейтинг картины на «Кинопоиске» — уже 7,6, почти как у хитов-конкурентов с «маньячной» темой («Трасса», «Фишер» - 8,0, «Хрустальный» - 8,2).

О чём история

Главный герой — зоопсихолог Александр Миронов, которого играет Кирилл Кяро. Он живёт в Новосибирске, спасает лис и пристраивает их в семьи, пока однажды не находит окровавленную девочку Дину посреди леса.

Миронов помогает ей и оказывается в центре расследования убийств: следователь Тамалин (Максим Стоянов) начинает подозревать именно его.

Атмосфера сибирского города

Режиссёр Юлиана Закревская впервые заняла режиссёрское кресло, но знает жанр изнутри: за ней сценарии «Алекса Лютого» и «Душегубов».

В сериале «Как приручить лису» она делает ставку на мрачные лесные пейзажи, приглушённый темп и почти медитативную подачу улик. Это не агрессивный триллер, а спокойный, холодный детектив, в котором страх накапливается постепенно.

Что говорят зрители

В обсуждениях выделяютт яркие роли — особенно Таисьи Калининой:

«Её Дина — как дикая лиса: настороженная, острая, упрямая».

Другие отмечают:

«Яркий замысел вертеть сюжет вокруг лисьей темы, но как-то нудно всё и со сбившимся темпом».

Зрители также успели провести параллели: кто-то видит «ещё одну „Трассу“», кто-то — сказочные мотивы Андерсена.

Почему людям всё равно нравится

Причина простая: зрителю не хватает спокойных, вдумчивых детективов без искусственного накала.

«Как приручить лису» не строит из себя главную премьеру года, зато честно работает с атмосферой, героями и средой.

Это проект, который не пытается повторить чьи-то успехи — он развивается своим ходом: размеренно, аккуратно, местами неравномерно, но с узнаваемым почерком.

Также прочитайте: Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана