Свежий российский детектив «Как приручить лису» (2025) сразу привлёк внимание зрителей: редкая для жанра профессия главного героя (зоопсихолог), мрачная сибирская атмосфера и неторопливая подача улик сделали его заметным среди осенних премьер.
Это не «Фишер» и не «Хрустальный» — но зрители смотрят режиссёрскую работу Юлианы Закревской с удовольствием, активно делятся впечатлениями в Сети и спорят о темпе, героях и самом замысле.
Рейтинг картины на «Кинопоиске» — уже 7,6, почти как у хитов-конкурентов с «маньячной» темой («Трасса», «Фишер» - 8,0, «Хрустальный» - 8,2).
О чём история
Главный герой — зоопсихолог Александр Миронов, которого играет Кирилл Кяро. Он живёт в Новосибирске, спасает лис и пристраивает их в семьи, пока однажды не находит окровавленную девочку Дину посреди леса.
Миронов помогает ей и оказывается в центре расследования убийств: следователь Тамалин (Максим Стоянов) начинает подозревать именно его.
Атмосфера сибирского города
Режиссёр Юлиана Закревская впервые заняла режиссёрское кресло, но знает жанр изнутри: за ней сценарии «Алекса Лютого» и «Душегубов».
В сериале «Как приручить лису» она делает ставку на мрачные лесные пейзажи, приглушённый темп и почти медитативную подачу улик. Это не агрессивный триллер, а спокойный, холодный детектив, в котором страх накапливается постепенно.
Что говорят зрители
В обсуждениях выделяютт яркие роли — особенно Таисьи Калининой:
«Её Дина — как дикая лиса: настороженная, острая, упрямая».
Другие отмечают:
«Яркий замысел вертеть сюжет вокруг лисьей темы, но как-то нудно всё и со сбившимся темпом».
Зрители также успели провести параллели: кто-то видит «ещё одну „Трассу“», кто-то — сказочные мотивы Андерсена.
Почему людям всё равно нравится
Причина простая: зрителю не хватает спокойных, вдумчивых детективов без искусственного накала.
«Как приручить лису» не строит из себя главную премьеру года, зато честно работает с атмосферой, героями и средой.
Это проект, который не пытается повторить чьи-то успехи — он развивается своим ходом: размеренно, аккуратно, местами неравномерно, но с узнаваемым почерком.
