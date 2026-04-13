Не фильм с красавчиком Гослингом: спустя 3,5 месяца назван самый кассовый фильм 2026 года

Наконец стало понятно, какой фильм вырвался в лидеры проката в 2026 году, хотя прошло всего три с половиной месяца.

И это не громкий блокбастер с Райаном Гослингом, на который делали ставку аналитики, а куда более неожиданная картина. Семейный релиз без агрессивного маркетинга внезапно обошёл конкурентов и закрепился на вершине бокс-офиса.

Лидер проката, которого не ждали

Речь идёт о мультфильме «Супер Марио: Галактическое кино». Уже ко второму уикенду он собрал $308 млн в США и удержал первое место в прокате. Мировые сборы достигли $629 млн при бюджете около $100 млн, который окупился в первые дни.

Формально выше остаётся китайский «Пегас 3» с $645 млн, однако в международном сегменте именно «Марио» выглядит главным претендентом на итоговое лидерство.

И да, на этом фоне «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом остановился на $510 млн и не оправдал ожиданий.

Почему сработала простая формула

Сюжет продолжает линию первой части и делает ставку на масштабное, но понятное приключение. Герои сталкиваются с новым противником, который стремится освободить главного злодея и захватить королевство. История развивается быстро и без перегрузки деталями.

Ключ к успеху — точное попадание в аудиторию. Фильм одинаково работает для поклонников франшизы и семейного зрителя и в результате именно этот релиз, а не проекты с крупными звёздами, становится главным кассовым ориентиром начала года.