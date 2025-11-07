Меню
Не Джек и не Роза: вот кто на самом деле главный персонаж «Титаника» — все это время она была перед глазами

7 ноября 2025 10:23
Кадр из фильма «Титаник»

Этот персонаж пережил настоящее внутреннее перерождение.

Когда мы вспоминаем «Титаник», перед глазами всплывает всё то же: Джек, Роза, их поцелуй на носу корабля и знаменитое «Я — король мира!».

Но вот что любопытно — за этой историей любви зритель часто упускает настоящего главного персонажа фильма. И это вовсе не ДиКаприо с Уинслет.

Та, кто нажала на тормоз

Речь о Руфь Дьюитт Бьюкейтер — матери Розы. В начале картины она типичный антагонист, воплощение снобизма и цинизма. Её цель проста: сохранить богатство, пожертвовав счастьем дочери.

В её глазах Джек — «бродяга», а брак с Кэлом — единственный шанс не скатиться в нищету. Она презирает простых людей, гнушается Молли Браун и верит, что деньги способны спасти от всего, даже от судьбы.

Переломный момент

Но катастрофа на корабле разрушает не только металл и иллюзии, а и её внутренний мир. Когда Роза отказывается прыгать в шлюпку, Руфь впервые сталкивается с тем, что не может купить — выбором другого человека. Крики, хаос, обречённые люди вокруг… и внезапное осознание: золото не греет, когда вода ледяная.

«Катастрофа меняет её представление о реальности. На фоне этой мясорубке она понимает, что временное безденежье - не такая плохая участь. Руфь ясно осознает ей крупно повезло оказаться в лодке», — пишут в Сети зрители.

Кадр из фильма «Титаник»

Последнее преображение

В финале Руфь сидит в обнимку с Молли Браун — той самой «фриковатой нуворишей», которую недавно презирала. Это момент искупления, её тихое падение с небес на землю. Джек спас Розу, но именно гибель «Титаника» спасла Руфь от духовного обесчеловечивания.

Так кто главный герой «Титаника»? Возможно, не тот, кто утонул, а та, кто впервые научилась дышать. А вы что думаете?

Читайте также: «Титаник» мог быть совсем другим: Кэмерон выгнал актера после одной фразы и взял вместо него ДиКаприо — вот кто облажался

Фото: Кадр из фильма «Титаник»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
