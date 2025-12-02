Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа

Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа

2 декабря 2025 19:06
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Этот злодей пополнил ряд культовых антагонистов.  

Первые 4 серии абсолютного хита Netflix «Очень странные дела» уже вышли и буквально взорвали стриминг. Финальный 5 сезон глубже раскрывает историю главного злодея саги Векны.

Он точно уже займет место в ряду классических антагонистов из фантастики. Причем, по соседству с Дартом Вейдером, уверены авторы «Очень странных дел».

Векна и Вейдер

Братья Даффер нашли интересное сравнение для финального сезона. Они считают, что выход главного злодея Векны в пятом сезоне такой же эффектный, как появление Дарта Вейдера в фильме «Изгой-один». По их мнению, эти персонажи вообще очень похожи — оба стали иконами зла, которых мгновенно узнаёт любая аудитория.

К тому же, как отмечают авторы, их сериал всегда был наполнен цитатами к поп-культуре, так что это сопоставление вполне в духе шоу. Впрочем, у Векны есть и другой прототип, который раскрывает ещё больше о его тёмной сущности.

Кадр из фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Векна и Терминатор

Еще один интересный источник вдохновения для главного злодея шоу — сам Терминатор. В новом сезоне Векна внешне и по своей сути стал ещё больше похож на легендарного киборга Арнольда Шварценеггера, чем раньше.

В одной из сцен он невозмутимо шагает под огнём, не обращая внимания на летящие в него пули. Эта абсолютная неуязвимость для обычного оружия — прямой отсыл к тому самому Терминатору, которого нельзя остановить стандартными методами.

Кадр из фильма «Терминатор»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».

Фото: Кадры из фильмов «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (2016), «Терминатор» (1984), сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хэмилтон сказала, что будет с Сарой Коннор в следующем «Терминаторе»: таким сюжетом фанаты точно останутся недовольны Хэмилтон сказала, что будет с Сарой Коннор в следующем «Терминаторе»: таким сюжетом фанаты точно останутся недовольны Читать дальше 29 ноября 2025
Внимательные фанаты нашли в 5 сезоне «Очень странных дел» советский след: есть 3 версии, как он оказался в США (фото) Внимательные фанаты нашли в 5 сезоне «Очень странных дел» советский след: есть 3 версии, как он оказался в США (фото) Читать дальше 1 декабря 2025
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Читать дальше 3 декабря 2025
Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить Читать дальше 3 декабря 2025
Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу Читать дальше 3 декабря 2025
Геймеры догадываются, какая концовка будет у сериала «Фоллаут»: вариантов множество, но выбрать придется один Геймеры догадываются, какая концовка будет у сериала «Фоллаут»: вариантов множество, но выбрать придется один Читать дальше 2 декабря 2025
Темная теория из «Гарри Поттера» ожила в 5 сезоне «Очень странных дел»: похоже, что Уилл — копия Мальчика-который-выжил Темная теория из «Гарри Поттера» ожила в 5 сезоне «Очень странных дел»: похоже, что Уилл — копия Мальчика-который-выжил Читать дальше 2 декабря 2025
Это сейчас Дауни-младшего знают во всем мире как Тони Старка: а ведь в его карьере был фильм с провальным 0% на Rotten Tomatoes Это сейчас Дауни-младшего знают во всем мире как Тони Старка: а ведь в его карьере был фильм с провальным 0% на Rotten Tomatoes Читать дальше 2 декабря 2025
В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок Читать дальше 2 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше