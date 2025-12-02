Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа

Первые 4 серии абсолютного хита Netflix «Очень странные дела» уже вышли и буквально взорвали стриминг. Финальный 5 сезон глубже раскрывает историю главного злодея саги Векны.

Он точно уже займет место в ряду классических антагонистов из фантастики. Причем, по соседству с Дартом Вейдером, уверены авторы «Очень странных дел».

Векна и Вейдер

Братья Даффер нашли интересное сравнение для финального сезона. Они считают, что выход главного злодея Векны в пятом сезоне такой же эффектный, как появление Дарта Вейдера в фильме «Изгой-один». По их мнению, эти персонажи вообще очень похожи — оба стали иконами зла, которых мгновенно узнаёт любая аудитория.

К тому же, как отмечают авторы, их сериал всегда был наполнен цитатами к поп-культуре, так что это сопоставление вполне в духе шоу. Впрочем, у Векны есть и другой прототип, который раскрывает ещё больше о его тёмной сущности.

Векна и Терминатор

Еще один интересный источник вдохновения для главного злодея шоу — сам Терминатор. В новом сезоне Векна внешне и по своей сути стал ещё больше похож на легендарного киборга Арнольда Шварценеггера, чем раньше.

В одной из сцен он невозмутимо шагает под огнём, не обращая внимания на летящие в него пули. Эта абсолютная неуязвимость для обычного оружия — прямой отсыл к тому самому Терминатору, которого нельзя остановить стандартными методами.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».