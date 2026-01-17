Меню
Не драконы и не Белые ходоки: 5 самых страшных вещей из «Игры престолов», которые HBO так и не показал (и хорошо)

17 января 2026 15:13
Кадр из сериала «Игра престолов»

В книгах все описано подробно и фанаты дрожат от каждой строчки.

Вселенная «Игры престолов» и «Дома дракона» пугает зрелищно: драконы, Белые ходоки, казни и предательства. Но в книгах Джорджа Мартина есть вещи, которые сериал HBO так и не решился показать. А они куда страшнее того, что попало в кадр.

Эурон Грейджой, которого мы не увидели

В сериале Эурон выглядит эксцентричным пиратом. В книгах он — чистый кошмар. Он убивал братьев, насиловал родственников, вырезал языки своей команде и одержим идеей мирового господства через темную магию. Его амбиции и жестокость превосходят и Джоффри, и Рамси. У книжного Эурона нет ни тени искупления — только холодный расчет.

Бессердечная вместо прощания

В сериале история Кейтилин Старк заканчивается на Красной свадьбе. В книгах — только начинается. Она возвращается как Бессердечная, лишенная любви и жалости. Это не героиня, а ходячая месть, казнящая всех, кто связан с Ланнистерами, Фреями и Болтонами, без разбора возраста и вины.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Ледяные пауки Белых ходоков

В мире книг Белые ходоки не приходят одни. Им приписывают гигантских ледяных пауков — существ размером с гончих, на которых они охотились во времена Долгой ночи. В сериале от этой идеи отказались. Возможно, зря, пишет автор Дзен-канала ShadowTavern.

Валирия и то, что живет под кожей

История Эйреи Таргариен — один из самых жутких эпизодов саги. После путешествия в Валирию из ее тела вылезали огненные существа, погибшие лишь во льду. Настолько страшно, что король запретил возвращение из Валирии под страхом смерти.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Соториос — континент, который убивает

Южнее Эссоса лежит Соториос — земля каннибалов, болезней и тварей, откладывающих яйца под кожу. Это место даже не нужно экранизировать, чтобы стало не по себе. Именно такие детали делают книжную версию «Игры престолов» по-настоящему пугающей.

Сериалу нужно было удерживать баланс между зрелищем и массовой аудиторией. Многие книжные ужасы слишком телесные, слишком мрачные и слишком медленные для телевизионного формата. Они не пугают вспышкой, а действуют исподволь.

Именно поэтому читатели до сих пор считают книги страшнее сериала. На экране можно отвернуться. А от воображения — нет.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
