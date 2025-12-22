Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть

Прекрасный подарок для фанатов этой сказки под Новый год.

Те, кто не успел увидеть «Алису в Стране Чудес» с Пересильд-младшей в кино, могут выдохнуть. Самая кассовая российская сказка года наконец выходит в цифре — и ждать осталось недолго. Рассказываем, когда фильм появится онлайн и где его можно будет посмотреть без похода в зал.

Где и когда смотреть фильм онлайн

«Алиса в Стране Чудес» станет доступна в цифровых сервисах 31 декабря. Картина одновременно выйдет сразу на нескольких платформах: Кинопоиск, Okko, KION, PREMIER и Иви. Удобный момент для тех, кто откладывал просмотр или планировал включить кино уже после праздничной суеты.

Почему вокруг «Алисы» столько шума

Фильм уверенно прошел прокат и собрал более миллиарда рублей — редкий результат для современной сказки. История начинается как знакомое приключение, но быстро уходит в более сложную сторону.

Школьница Алиса оказывается в странном мире, где встречает людей из своей жизни. Проблема в том, что они ее не узнают. Чтобы вернуться домой, героине приходится проходить испытания, которые проверяют не фантазию, а внутреннюю устойчивость.

Актеры, ради которых стоит включить

Главную роль исполнила Анна Пересильд. Компанию ей составили Милош Бикович, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов и Паулина Андреева. Каждый из них появляется в образах, которые легко считываются и долго не отпускают.

Теперь вопрос «где смотреть» закрыт. Осталось только решить — включать сразу или оставить на первые дни нового года?

Ранее портал «Киноафиша» писал, что настоящая героиня «Алисы в Стране чудес» мало похожа на Пересильд.