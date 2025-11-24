Не «Долгая прогулка» и не «Дракула»: вот какой зарубежный фильм собрал 1 047 933 901 в прокате, став самым популярным в 2025 году

Первый миллиардник с 2023 года, если что.

Год выдался шумным: экранизация «Долгой прогулки по Кингу» заставила зрителей спорить о финале, «Хищник: Планета смерти» собрал ползала фанатов ещё до премьеры, а у Бессона его «Дракула» опять оказался в центре обсуждений.

Несколько крупных зарубежных релизов шли плотной стеной, но в итоге только один фильм смог выбраться вперёд всех. И да, главный вопрос всё тот же: что же стало самым кассовым хитом 2025 года в России?

Миллиард, который не предсказали аналитики

Абсолютным лидером стала «Иллюзия обмана 3», незаметно для конкурентов перепрыгнувшая отметку в миллиард рублей по данным ЕАИС. Франшиза провернула свой любимый трюк: чуть магии, чуть ностальгии — и бокс-офис взлетел без лишнего шума.

Кто подбирался рядом, но отстал

Второй по кассовости оказалась «Дракула» Люка Бессона — 933 миллиона, сильный, уверенный рывок, но всё же без финального прыжка. Даже «Хищник» и «Долгая прогулка» рядом не стояли по сборам, хотя обсуждений вокруг них было не меньше.

Рекорд, который возвращает прокату уверенность

«Иллюзия обмана 3» стала первой зарубежной картиной с 2023 года, которой удалось взять миллиард. Тогда это удалось только «Анчартед» и «Человеку-пауку». Теперь же рубеж покорён снова — и зрители уже спрашивают: а будет ли четвёртая часть?

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем нужно «Око» в «Иллюзии обмана».