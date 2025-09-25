«I’ll be back»: из-за культовой фразы Шварценеггера разгорелся скандал на съемках «Терминатора»

В итоге ее знают все.

«Терминатор» стал знаковым проектом в карьере Арнольда Шварценеггера. Но поначалу актер даже не собирался там играть.

Да и на съемках он часто испытывал дискомфорт и беспокойство. А все из-за тех немногочисленных реплик, которые у него были по сюжету.

Кастинг Арнольда Шварценеггера

Изначально создатели «Терминатора» видели Арнольда Шварценеггера в роли Кайла Риза. Актеру даже отправили сценарий. Но режиссер Джеймс Кэмерон сомневался. Он считал, что киборг-убийца должен выглядеть внушительнее своего противника.

На роль Терминатора пробовались О. Дж. Симпсон, Майкл Дуглас и Том Селлек. Селлека почти утвердили, но съемкам помешал контракт актера на сериал «Частный детектив Магнум». Продюсеры не отпустили его.

Тогда Кэмерон предложил роль Шварценеггеру. Арнольд сначала отказался — его смущало малое количество реплик у персонажа. Но режиссеру удалось его уговорить.

Реплики Арнольда Шварценеггера

На съёмочной площадке «Терминатора» царили жаркие споры. Арнольд Шварценеггер постоянно сомневался в режиссёрских решениях. Ему казалось, что бездушный киборг должен говорить иначе.

Особенно жаркая дискуссия разгорелась из-за знаменитой фразы «I’ll be back». Арнольд настаивал, что робот не станет использовать сокращения, а скажет формально: «I will be back». Он считал, что так будет логичнее для машины.

Но Джеймс Кэмерон стоял на своём. Споры доходили до громких разборок и криков. В итоге режиссёр настоял на своём варианте, и эта фраза навсегда вошла в историю кино.

Дубляж Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер изначально стеснялся своего акцента в английской версии «Терминатора». Однако когда фильм решили дублировать для немецкоязычной аудитории, актеру не разрешили озвучить своего персонажа самостоятельно.

Причина оказалась неожиданной: по меркам Германии и Австрии его акцент звучал слишком просторечно и даже по-деревенски. Продюсеры посчитали, что если киборг-убийца из будущего будет разговаривать таким образом, это вызовет у зрителей смех. В результате для немецкой версии Терминатора нашли другого актера озвучивания.

