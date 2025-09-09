Меню
Киноафиша Статьи Не читайте, если боитесь спойлеров: кто такой Хлюп и зачем он мстит семье Аддамс во 2-м сезоне «Уэнсдей»

Не читайте, если боитесь спойлеров: кто такой Хлюп и зачем он мстит семье Аддамс во 2-м сезоне «Уэнсдей»

9 сентября 2025 08:27
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Казалось, просто зомби для фона — а оказался гением.

Во втором сезоне «Уэнсдэй» создатели пошли ва-банк: интриг стало больше, враги стали опаснее, а семейные тайны Аддамсов обрели новое дыхание. Финал уже вышел, но для тех, кто любит спойлеры — объясняем, кем был Хлюп и как он стал Айзеком.

Гениальный ученый, который вернулся из мертвых

Еще в начале сезона ученикам «Невермора» рассказали легенду о гениальном ученом Айзеке. Он создал искусственное сердце, но погиб в таинственном эксперименте, а тело его, как считалось, покоилось в лесу под примечательным деревом. Пагсли, младший брат Уэнсдей, решает проверить слухи и… откапывает зомби. Так в академии появляется Хлюп — безмозглый оживший мертвец, которого Пагсли почти приручил.

Поначалу Хлюп был настоящим монстром: бессмысленно шатался по лесу и питался мозгами случайных жертв. Но постепенно возвращал себе разум, учился говорить и со временем вспомнил, кто он есть на самом деле — ученый Айзек, бывший студент «Невермора» и родной брат Франсуазы и дядя Тайлера, представителей загадочного рода хайдов.

Почему Айзек мстит Аддамсам

Много лет назад Айзек дружил с Гомесом Аддамсом. Чтобы спасти сестру, зараженную сущностью хайда, ему нужен был человек с особыми способностями. Выбор пал на Гомеса. Тот согласился помочь другу и участвовать в эксперименте, не зная, что рискует жизнью.

Айзек уже вырыл для Гомеса могилу, но Мортиша успела вмешаться и сорвала ритуал. В схватке она отрубила ученому руку — так появилась знаменитая Вещь. Айзек погиб и был похоронен в той самой могиле, но Пагсли невольно вернул его в мир живых.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Чем закончилась история

Очнувшись от многолетнего сна, Айзек вновь пытается спасти Франсуазу. Но для этого он решает пожертвовать Пагсли и похищает его. Вещь возвращается к хозяину, и Айзек получает силу телекинеза. В финале он уже почти уничтожает семейку Аддамсов, но Вещь неожиданно восстает и вырывает из груди Айзека механическое сердце.

На этом история Хлюпа-Айзека заканчивается, оставляя поклонников сериала в ожидании новых откровений и тайн рода Аддамсов.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
