Не «Челюсти» и не «Парк Юрского периода»: этот фильм Спилберга напугал даже самого мастера ужасов Стивена Кинга

24 января 2026 07:58
Кадр из фильма «Дуэль»

Кино 1971 года, которое пугает вовсе не скримерами или сцецэффектами.

Кажется, у Стивена Спилберга есть фильмы, которые знают все. А есть один — о котором вспоминают редко, но именно он пугает сильнее остальных. Не динозавры, не акулы и не пришельцы. История куда проще и оттого тревожнее.

Фильм, который Спилберг снял почти «на выдохе»

Речь идет о картине «Дуэль», вышедшей в 1971 году. Это был телевизионный проект, снятый быстро и без громких амбиций. Один человек, одна трасса и ржавый грузовик, который превращает обычную поездку в кошмар. Ни предыстории, ни объяснений, ни лица у зла — только дорога и ощущение, что от тебя не отстанут.

Главный герой едет по своим делам, пока не понимает, что его преследуют. Почему — неизвестно. За что — тоже. И именно это делает происходящее по-настоящему страшным.

Кадр из фильма «Дуэль»

Почему «Дуэль» напугала Стивена Кинга

Стивен Кинг не раз говорил, что считает «Дуэль» одной из самых сильных работ Спилберга. Его поразило не отсутствие спецэффектов, а концентрация чистого страха. Здесь нет музыки, которая подсказывает эмоции, нет монологов и героизма. Есть только нарастающее напряжение и ощущение безысходности.

Кинг видел в этом фильме идеальный пример ужаса без мистики. Позже он напишет «Кристину» — историю о машине как источнике зла. И сходство между книгой и «Дуэлью» сложно не заметить.

Почему о фильме почти не говорят

«Дуэль» не получила культового статуса массово. Она не участвовала в гонке за наградами и не собирала кассу. Но именно в ней Спилберг впервые показал, как умеет работать со страхом, паузами и ожиданием.

Это кино легко пропустить. Но если его выбирает Кинг, значит, дело не в масштабе, а в точности удара. Иногда самый страшный фильм — тот, где зло просто едет за тобой по шоссе.

А еще обязательно ознакомьтесь с подборкой «Киноафиши» из 5 жутких азиатских хорроров.

Фото: Кадр из фильма «Дуэль»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
