Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет

Взгляни-взгляни в шесть глаз его суровые.

Повязка Годжо Сатору давно стала таким же символом «Магической битвы», как его белые волосы, абсолютная самоуверенность и 20:31 на часах. Фанаты годами искали в этом образе скрытые смыслы, магические ограничения и намёки на характер. А разгадка оказалась максимально приземлённой.

В недавнем подкасте Геге Акутами честно признался: изначально повязка появилась вовсе не ради стиля или лора. Всё куда прозаичнее.

Рисование глаз отнимало слишком много времени и сил, особенно в еженедельном графике манги. Закрыть их повязкой оказалось самым простым и рабочим решением. Экономия усилий, меньше деталей, выше скорость – чистая производственная логика.

При этом внутри истории объяснение всё-таки есть. В официальном фанбуке Акутами уточнял, что «Шесть глаз» позволяют Годжо видеть проклятую энергию с колоссальной точностью – почти как тепловизор в сверхвысоком разрешении или… эхолокатор у летучей мыши.

Даже с повязкой он различает окружающий мир по потокам и остаткам энергии. Более того, постоянный открытый взгляд его сильно утомляет, поэтому маска помогает держать способности под контролем и не перегружать мозг.

Так что культовый аксессуар Годжо родился из банальной усталости автора, а уже потом стал частью мифологии персонажа. Как там было в меме? «Ой как удобно»!