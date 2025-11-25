Меню
«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах

«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах

25 ноября 2025 20:04
Кадр из фильма «В джазе только девушки», «Энни Холл», «Великий диктатор»

Кстати, «В джазе только девушки» только на второй позиции.

Конец года — время, когда все подводят итоги, но Variety делает это по-своему: берёт целый век кинематографа, встряхивает жанр, отбрасывает ностальгию и формирует список 100 лучших комедий в истории.

И самое удивительное — не то, кто вошёл в рейтинг, а то, кто оказался на самом верху: «Голый пистолет» внезапно обошёл и Чаплина, и Аллена, и всю старую школу, которую обычно ставят на пьедестал по умолчанию.

Кому достались верхние строчки

В лидерах — компания, где каждая фамилия звучит как отдельный культурный пласт. «В джазе только девушки», «Энни Холл», «Великий диктатор», «Утиный суп», «Шерлок-младший» — будто кто-то собрал в одной комнате Чаплина, Марксов, Китона и Аллена и попросил их проголосовать друг за друга. Variety подчёркивает: лучшие комедии — это не просто смех, а то, что переживает десятилетия.

А что с новыми фильмами

Современные хиты тоже попали в рейтинг, но заметно ниже. «SuperПерцы», «Борат», «Девичник в Вегасе», «Дьявол носит Prada», «Отель “Гранд Будапешт”» — фильмы, которые знают миллионы, Variety отправляет в нижнюю половину списка.

Символично, что сотое место занял «Дневник Бриджит Джонс» — картина, которая, казалось бы, стала каноном двухтысячных, но в большом разговоре о жанре всё же уступила место классике.

Фильм

1

«Голый пистолет»

2

«В джазе только девушки»

3

«Энни Холл»

4

«Великий диктатор»

5

«В ожидании Гаффмана»

6

«Монти Пайтон и Священный Грааль»

7

«Утиный суп»

8

«Фарго»

9

«Молодой Франкенштейн»

10

«День сурка»

11

«Шерлок-младший»

12

«Тутси»

13

«Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу»

14

«На обочине»

15

«Время развлечений»

16

«Его девушка Пятница»

17

«Разбивающий сердца»

18

«Это — Spinal Tap»

19

«Это случилось однажды ночью»

20

«SuperПерцы»

Как выглядит топ-20

Variety собрал двадцатку, которую можно показывать как экспозицию жанра: «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Доктор Стрейнджлав», «Фарго», «День сурка», «Молодой Франкенштейн». И замыкают список «SuperПерцы» — как переход в новую эпоху, где комедия стала быстрее, дерзче и честнее.

Variety напоминает: лучшие комедии — это не то, что модно сейчас, а то, что работает всегда. И если вершину занимает «Голый пистолет», значит, мы всё ещё смеёмся тем же смехом, что и тридцать лет назад.

Фото: Кадр из фильма «В джазе только девушки», «Энни Холл», «Великий диктатор»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
