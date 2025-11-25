«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах

Конец года — время, когда все подводят итоги, но Variety делает это по-своему: берёт целый век кинематографа, встряхивает жанр, отбрасывает ностальгию и формирует список 100 лучших комедий в истории.
И самое удивительное — не то, кто вошёл в рейтинг, а то, кто оказался на самом верху: «Голый пистолет» внезапно обошёл и Чаплина, и Аллена, и всю старую школу, которую обычно ставят на пьедестал по умолчанию.
Кому достались верхние строчки
В лидерах — компания, где каждая фамилия звучит как отдельный культурный пласт. «В джазе только девушки», «Энни Холл», «Великий диктатор», «Утиный суп», «Шерлок-младший» — будто кто-то собрал в одной комнате Чаплина, Марксов, Китона и Аллена и попросил их проголосовать друг за друга. Variety подчёркивает: лучшие комедии — это не просто смех, а то, что переживает десятилетия.
А что с новыми фильмами
Современные хиты тоже попали в рейтинг, но заметно ниже. «SuperПерцы», «Борат», «Девичник в Вегасе», «Дьявол носит Prada», «Отель “Гранд Будапешт”» — фильмы, которые знают миллионы, Variety отправляет в нижнюю половину списка.
Символично, что сотое место занял «Дневник Бриджит Джонс» — картина, которая, казалось бы, стала каноном двухтысячных, но в большом разговоре о жанре всё же уступила место классике.
|
№
|
Фильм
|
1
|
«Голый пистолет»
|
2
|
«В джазе только девушки»
|
3
|
«Энни Холл»
|
4
|
«Великий диктатор»
|
5
|
«В ожидании Гаффмана»
|
6
|
«Монти Пайтон и Священный Грааль»
|
7
|
«Утиный суп»
|
8
|
«Фарго»
|
9
|
«Молодой Франкенштейн»
|
10
|
«День сурка»
|
11
|
«Шерлок-младший»
|
12
|
«Тутси»
|
13
|
«Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу»
|
14
|
«На обочине»
|
15
|
«Время развлечений»
|
16
|
«Его девушка Пятница»
|
17
|
«Разбивающий сердца»
|
18
|
«Это — Spinal Tap»
|
19
|
«Это случилось однажды ночью»
|
20
|
«SuperПерцы»
Как выглядит топ-20
Variety собрал двадцатку, которую можно показывать как экспозицию жанра: «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Доктор Стрейнджлав», «Фарго», «День сурка», «Молодой Франкенштейн». И замыкают список «SuperПерцы» — как переход в новую эпоху, где комедия стала быстрее, дерзче и честнее.
Variety напоминает: лучшие комедии — это не то, что модно сейчас, а то, что работает всегда. И если вершину занимает «Голый пистолет», значит, мы всё ещё смеёмся тем же смехом, что и тридцать лет назад.
