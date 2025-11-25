«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах

Кстати, «В джазе только девушки» только на второй позиции.

Конец года — время, когда все подводят итоги, но Variety делает это по-своему: берёт целый век кинематографа, встряхивает жанр, отбрасывает ностальгию и формирует список 100 лучших комедий в истории.

И самое удивительное — не то, кто вошёл в рейтинг, а то, кто оказался на самом верху: «Голый пистолет» внезапно обошёл и Чаплина, и Аллена, и всю старую школу, которую обычно ставят на пьедестал по умолчанию.

Кому достались верхние строчки

В лидерах — компания, где каждая фамилия звучит как отдельный культурный пласт. «В джазе только девушки», «Энни Холл», «Великий диктатор», «Утиный суп», «Шерлок-младший» — будто кто-то собрал в одной комнате Чаплина, Марксов, Китона и Аллена и попросил их проголосовать друг за друга. Variety подчёркивает: лучшие комедии — это не просто смех, а то, что переживает десятилетия.

А что с новыми фильмами

Современные хиты тоже попали в рейтинг, но заметно ниже. «SuperПерцы», «Борат», «Девичник в Вегасе», «Дьявол носит Prada», «Отель “Гранд Будапешт”» — фильмы, которые знают миллионы, Variety отправляет в нижнюю половину списка.

Символично, что сотое место занял «Дневник Бриджит Джонс» — картина, которая, казалось бы, стала каноном двухтысячных, но в большом разговоре о жанре всё же уступила место классике.

№ Фильм 1 «Голый пистолет» 2 «В джазе только девушки» 3 «Энни Холл» 4 «Великий диктатор» 5 «В ожидании Гаффмана» 6 «Монти Пайтон и Священный Грааль» 7 «Утиный суп» 8 «Фарго» 9 «Молодой Франкенштейн» 10 «День сурка» 11 «Шерлок-младший» 12 «Тутси» 13 «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» 14 «На обочине» 15 «Время развлечений» 16 «Его девушка Пятница» 17 «Разбивающий сердца» 18 «Это — Spinal Tap» 19 «Это случилось однажды ночью» 20 «SuperПерцы»

Как выглядит топ-20

Variety собрал двадцатку, которую можно показывать как экспозицию жанра: «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Доктор Стрейнджлав», «Фарго», «День сурка», «Молодой Франкенштейн». И замыкают список «SuperПерцы» — как переход в новую эпоху, где комедия стала быстрее, дерзче и честнее.

Variety напоминает: лучшие комедии — это не то, что модно сейчас, а то, что работает всегда. И если вершину занимает «Голый пистолет», значит, мы всё ещё смеёмся тем же смехом, что и тридцать лет назад.

