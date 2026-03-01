Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру

Кто же так сильно запал в душу зрителям?

В каждом сезоне «Первого отдела» зрители спорят о расследованиях, героях и финалах. Но в пятом сезоне разговоры неожиданно сошлись в одной точке — Андрей Ухватов. Тот самый следователь, чьи появления в кадре вызывают не уважение, а раздражение. И, по мнению аудитории, это самый мерзкий персонаж проекта.

Ухватов — блеклый, ленивый, завистливый. В нем странным образом уживаются принципиальность и карьеризм, требовательность и трусость. Он не главный злодей, не яркий антагонист, а будто бытовое зло — неприятное, мелкое, но цепляющее. И именно этим цепляет.

Один из зрителей пишет в своем блоге:

«В любимом многими сериале "Первый отдел" есть множество всяких персонажей. Но, как и каждом фильме, есть тот самый герой, который вызывает наибольшее отвращение. Одним из таких считается Ухватов. Замечательный актер так сыграл эту роль, что каждое появление в кадре, каждые слова и поступки этого персонажа вызывают только негативные эмоции».

Другой комментарий звучит еще жестче:

«Очень хотелось бы, чтобы таких профессионалов не было в реальной жизни, особенно в серьезных органах, в первом и втором отделе, где расследуются самые сложные дела».

При этом многие подчеркивают: ненависть адресована не актеру, а образу. Александр Разбаш сыграл так убедительно, что зрители искренне злятся. Его Ухватов одновременно жалок и опасен, труслив и расчетлив. Иногда он кажется беспомощным настолько, что даже возникает странное сочувствие.

Парадокс в том, что именно такие персонажи оживляют сериал. Когда Ухватов долго не появляется в кадре, становится чуть тише и… менее интересно. И, возможно, это лучший комплимент актеру, сумевшему создать по-настоящему неприятного героя.