Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря

14 декабря 2025 18:37
«Переводчик»

Фильм, который вышел тихо, а теперь вызывает у зрителей один и тот же вопрос: «Почему я не видел это раньше?»

Военный триллер Гая Ричи «Переводчик» (2023) долго оставался в тени, хотя получил почти идеальные 98% одобрения зрителей на Rotten Tomatoes и высокий отклик у критиков (83%).

История, построенная не на масштабах

Действие разворачивается во время войны в Афганистане. В центре сюжета — американский сержант и местный переводчик, чьё сотрудничество из вынужденного превращается в личный союз.

Фильм сознательно уходит от глобальных обобщений и сосредотачивается на конкретном выборе одного человека и его последствиях.

Почему фильм прошёл мимо зрителей

Картина вышла без привычного для Гая Ричи шума. Здесь нет фирменного гротеска, быстрых диалогов и криминального драйва.

Это сдержанный, прямолинейный рассказ, который не старается понравиться всем сразу. Именно поэтому в год выхода его легко было пропустить.

"Переводчик"

Актёрская работа как точка опоры

Главную роль исполнил Джейк Джилленхол. Его герой не выглядит ни безупречным, ни героизированным.

Это человек, принимающий решения исключительно из чувства долга. Во многом именно эта интонация и стала причиной высокой зрительской оценки.

Почему к фильму возвращаются сейчас

Со временем «Переводчик» стал тем самым «найденным» фильмом, который советуют друг другу без лишних слов. Он не стремится поразить масштабом, но оставляет ощущение цельной и честно рассказанной истории — и этим объясняется его поздний, но устойчивый успех.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,9, на IMDb — 7,5.

Фото: Кадр из фильма «Переводчик» (2023)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
