Не Бали-бей: у Михримах был тайный поклонник, которого в «Великолепном веке» даже показали — историки нашли его мемуары и все сразу поняли

18 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Великолепный век»

Он был испанским моряком, пленённым Синаном-пашой.

В сериале «Великолепный век» полно скрытых линий, которые зрители замечают лишь при внимательном просмотре. Так и история таинственного врача Педро — человека, который оказался ближе к Михримах, чем многие приближённые.

Кто такой Педро на самом деле

Сериал показывает его как скромного лекаря, спасшего дочь султана от болезни. Но за этим образом скрывается реальный человек. Историки утверждают: Педро был испанским моряком, пленённым Синаном-пашой, родным братом Рустема.

Четыре года он провёл на галерах, питая ненависть к туркам, но потом сделал неожиданный выбор — выдал себя за врача. Книга по медицине, найденная на корабле, стала его билетом в новую жизнь. Педро настолько освоил врачебное дело, что Синан-паша взял его личным лекарем.

Как он оказался рядом с Михримах

В сериале это выглядит почти случайностью, но в хрониках зафиксировано: Педро действительно лечил дочь султана. Рустем ревниво оберегал жену и никого к ней не подпускал, но Педро удалось войти в доверие. Лечение длилось 12 дней и закончилось успехом.

Михримах наградила его свободой. Этот поступок стал поворотной точкой: бывший раб больше не хотел быть пленником обстоятельств.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Что скрыли от зрителей

После освобождения Педро ушёл не в тень, а в историю. Он написал книгу «Viaje de Turquia» — «Путешествие в Турцию». В ней он описал жизнь Османской империи времён Сулеймана: быт, нравы, судебные порядки. Это не просто мемуары пленника, а взгляд человека, прошедшего путь от ненависти до восхищения.

И вот здесь сериал промолчал: для Михримах он был не только врачом, но и тайным поклонником, человеком, готовым рискнуть всем ради её здоровья. А для нас — автором одного из самых ярких свидетельств о той эпохе.

Также прочитайте: Так сколько детей было у Махидевран на самом деле? Мустафа был не единственным, но других скрыли.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
