Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии

24 октября 2025 09:25
А ведь фанаты уже открывали игристое.

Сон Джин-ву только что прокачал новый уровень… неловкости. В Японии поклонники «Поднятия уровня в одиночку» пережили редкий по аниме-меркам конфуз: фанаты уверенно праздновали победу тайтла на престижной премии Newtype Anime Awards, пока не выяснилось, что… награды-то не было.

Всё началось с неудачного перевода: официальная страница «Solo Leveling» на корейском написала, что сериал «получил номинации в нескольких категориях, включая Best Work». Машинный перевод исправно донёс это как «выиграл Best Work». Интернет поверил – и устроил салют.

Только вот в реальности первое место заняло романтическое аниме «Слишком много проигравших героинь!» – тоже, кстати, от студии A-1 Pictures, анимировавшей «Поднятие уровня». Так что Джин-ву проиграл… коллегам по цеху.

Когда ошибка вскрылась, западные фанаты хором ахнули, а японские зрители – посмеялись. Потому что «Поднятие уровня» в родной Японии всегда воспринимался с прохладой: хвалят экшен, ругают сценарий, но глядят всё равно.

Тем не менее, результат у сериала не позорный – четвёртое место в голосовании Newtype среди десятков номинантов, обогнавших даже «Ре:Зеро» и «Дандадан». Ирония в том, что слухи о «холодном приёме» сериала на Востоке сильно преувеличены.

Просто восторг, который сериал вызвал на Западе, в Японии обернулся спокойным одобрением без фанатизма.

Так что падение Джин-ву с пьедестала оказалось мягким. Титул «лучшего аниме года» достался романтической комедии, где героини одна за другой терпят поражение. На этот раз и сам герой из «Поднятия уровня» тоже оказался в их компании.

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку», «Слишком много проигравших героинь!»
1 комментарий
