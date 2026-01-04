Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Называется «додумайте сами»: 6 сюжетных дыр в финале «Очень странных дел» — например, куда делись демогоргоны и доктор Кей

Называется «додумайте сами»: 6 сюжетных дыр в финале «Очень странных дел» — например, куда делись демогоргоны и доктор Кей

4 января 2026 15:13
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Некоторые вещи совершенно не укладываются в голове.

Финал «Очень странных дел» получился эмоциональным, масштабным и во многом честным. Но чем дольше зрители переваривают пятый сезон, тем отчётливее становится: далеко не все загадки братья Дафферы сочли нужным закрыть. Некоторые вопросы так и остались висеть в воздухе — и, похоже, навсегда.

Речь не о мелочах, а о сюжетных дырах, которые напрямую касаются ключевых персонажей и самой мифологии сериала «Очень странные дела».

Откуда взялся загадочный камень Генри Крила

В финале мы узнаём, что именно странный камень связал Генри с Пожирателем разума и стал отправной точкой его превращения. Но сериал так и не объясняет, что это за артефакт, откуда он появился и почему случайный мужчина носил его с собой. Камень решает одну загадку — и тут же создаёт три новых.

Куда делись демогоргоны в решающей битве

Финал — последняя война с Векной, ставки максимальные. И при этом ни одного демогоргона, ни демособак, ни привычных чудовищ. Главный злодей выходит на бой без своей армии, хотя раньше не стеснялся использовать её в куда менее значимых ситуациях.

Что стало с Бездной после финала

Изнанка уничтожена, Векна и Пожиратель разума мертвы — а что с самой Бездной, тем самым Измерением X? Сериал лишь даёт понять, что она осталась где-то «там». Учитывая масштаб угрозы, это молчание ощущается тревожнее любого открытого финала.

Куда исчезла доктор Кей

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Один из главных человеческих антагонистов пятого сезона просто пропадает. Доктор Кей не наказана, не арестована и не получает финального слова. С учётом того, что она продолжала эксперименты Бреннера, её исчезновение выглядит не загадкой, а сюжетной недосказанностью.

Что случилось с пропавшими второстепенными героями

Арджилл, Сьюзи, доктор Оуэнс — персонажи, которые играли важную роль в прошлых сезонах, в пятом либо отсутствуют, либо даже не упоминаются. Особенно болезненно выглядит судьба доктора Оуэнса, о котором сериал предпочёл просто забыть.

Выжила ли Одиннадцать на самом деле

Финал делает ход, который фанаты обсуждают больше всего. Формально Оди погибает, но теория Майка о том, что Кали могла создать иллюзию, оставляет надежду. Авторы сознательно не подтверждают ни одну версию — и превращают судьбу главной героини в вопрос веры, а не факта.

«Очень странные дела» завершились, но ощущение недосказанности осталось. Возможно, часть ответов появится в спин-оффах. А возможно, эти дыры — осознанный выбор авторов, оставивших зрителей наедине с собственными теориями. И, как ни странно, именно это делает финал таким живым.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Братья Дафферы официально подтвердили, что спин-оффу «Очень странных дел» — быть: обратите внимание на камень в финале Братья Дафферы официально подтвердили, что спин-оффу «Очень странных дел» — быть: обратите внимание на камень в финале Читать дальше 5 января 2026
Так выжила ли Оди в финале «Очень странных дел»: братья Дафферы не дали точного ответа, но Майк подсказал зрителям Так выжила ли Оди в финале «Очень странных дел»: братья Дафферы не дали точного ответа, но Майк подсказал зрителям Читать дальше 4 января 2026
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Читать дальше 5 января 2026
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе 3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе Читать дальше 5 января 2026
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают 3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают Читать дальше 5 января 2026
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела» Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела» Читать дальше 5 января 2026
История «Пространства» могла закончиться на 3 сезоне, если бы не Amazon: Syfy безжалостно закрыл его всего по одной причине История «Пространства» могла закончиться на 3 сезоне, если бы не Amazon: Syfy безжалостно закрыл его всего по одной причине Читать дальше 5 января 2026
Фанаты «Соло-прокачки» уже бьют тревогу: в Сеть слили количество эпизодов сериала от Netflix — и это пугает Фанаты «Соло-прокачки» уже бьют тревогу: в Сеть слили количество эпизодов сериала от Netflix — и это пугает Читать дальше 5 января 2026
В 8 серии 5 сезона «Очень странных дел» не было ни демогоргонов, ни демопсов: объясняем, почему Векна забыл про свою армию В 8 серии 5 сезона «Очень странных дел» не было ни демогоргонов, ни демопсов: объясняем, почему Векна забыл про свою армию Читать дальше 5 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше