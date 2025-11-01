Названы звезды 13 сезона «Американской истории ужасов»: в касте прежняя легенда и новая поп-дива

Создатель культовой франшизы «Американская история ужасов» Райан Мерфи представил первый тизер долгожданного 13 сезона. В кадре мелькнули знакомые лица ключевых актеров сериала — от Эвана Питерса до Эммы Робертс.

Однако главной неожиданностью кастинга стало появление в проекте новой поп-звезды. И на этот раз речь идет не о Леди Гаге.

Каст 13 сезона «Американской истории ужасов»

Будущая премьера 13 сезона ознаменовалась загадочным тизером. Ролик появился на официальной странице Ryan Murphy Productions в социальных сетях. Выбор даты публикации оказался символичным — 31 октября, когда весь мир отмечает Хэллоуин.

Видео не содержит сцен из будущего сезона, поскольку съемки еще не начинались. Вместо этого зрители видят черный экран с именами ключевых актеров.

Состав преимущественно состоит из ветеранов франшизы: Эвана Питерса, Сары Полсон, Кэти Бейтс, Эммы Робертс. Вернутся и Анджела Бассетт, и Билли Лурд, и Джессика Лэнг.

Единственным новичком пока стала Ариана Гранде. Хотя для певицы это дебют в «Американской истории ужасов», с создателями сериала она уже работала — ранее Гранде снялась в другом проекте Мерфи «Королевы крика».

Звезды сериала

Среди звезд 13 сезона особо выделяются Сара Полсон и Эван Питерс — настоящие ветераны франшизы. Они участвовали практически во всех сезонах, начиная с самой первой главы 2011 года, пропустив лишь три проекта.

А истинным подарком для поклонников стало возвращение Джессики Лэнг. Легендарная 76-летняя актриса, удостоенная двух премий «Эмми» за роли в сериале, отсутствовала в проекте почти десять лет и ранее заявляла о завершении карьеры.

Появление ее имени в тизере мгновенно возродило надежды фанатов на продолжение сюжета «Шабаша» — одного из самых успешных сезонов антологии. В случае развития этой идеи Сара Полсон могла бы вновь воплотить образ ведьмы Корделии Фокс.

13 сезон «Американской истории ужасов»

Райан Мерфи продолжает хранить интригу вокруг тематики тринадцатого сезона. За годы существования проект успел охватить самые разные локации — от зловещих особняков и клиник для душевнобольных до собраний ведьм и цирков уродцев.

Несколько лет назад сценарист инициировал онлайн-голосование, предложив поклонникам выбрать наиболее интересные концепции для будущих сезонов. В финале оказались темы «Кровавая Мэри» и «Сирены», однако ни одна из этих идей до сих пор не была реализована.

Возможно, именно сейчас настал их звездный час. На это указывает и тот факт, что Сара Полсон ранее выражала заинтересованность в сюжете, связанном с русалками. Премьера ожидается в 2026 году.

