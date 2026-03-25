Киноафиша Статьи Названы самые популярные сериалы в России: «Первый отдел» только на 9 месте, а «Невский» не попал даже в топ-100

Названы самые популярные сериалы в России: «Первый отдел» только на 9 месте, а «Невский» не попал даже в топ-100

25 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Первый отдел»

Зато на третьем месте проект-«долгожитель».

Компания «Медиалогия» создала первый отечественный рейтинг востребованности телесериалов. Был обнародован перечень из топ-100 самых популярных проектов 2025 года среди россиян. Причем в рейтинг вошли как отечественные, так и зарубежные картины. Итоги оказались довольно неожиданными.

Абсолютное первое место принадлежит «Игре в кальмара». За ней следуют «Очень странные дела», финал которых вышел в прошлом году. А замыкает тройку долгожитель российского ТВ «След».

Кадр из сериала «След»

В десятке нашлось место и для «Ландышей», «Папиных дочек», «Аутсорса», турецкого «Зимородка». Хит канала НТВ «Первый отдел» оказался на девятой позиции. Удивительно, но «Невского» в рейтинге не обнаружилось вовсе.

Как пояснили аналитики, новый рейтинг отражает то, как сериалы искали, просматривали и обсуждали на всей территории России, в любых средах и аудиториях. При этом если модный проект только активно обсуждали, но не смотрели, его шансы на высокие позиции в рейтинге невелики.

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «След»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
