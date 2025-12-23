Меню
Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским

23 декабря 2025 18:37
Кадры из сериалов «Слово пацана», «Чики», «Аутсорс»

Актеру посчастливилось принимать участие в ярких проектах.

Конец года — традиционный период подведения итогов. Каждый стриминг подводит свои топы рейтингов, выбирая лучшие и худшие проекты.

Но куда любопытнее проследить эту динамику не в рамках одного года, а, например, в разрезе 5 лет. И в российском сегменте сериалов за этот период есть один безусловный лидер.

Лучшие российские сериалы за 5 лет

Аналитики «Кинопоиска» провели масштабный опрос среди профессионалов индустрии — режиссёров, продюсеров, актёров и критиков. Участников попросили назвать лучшие российские сериалы последних пяти лет, отсчёт которых начался с 2020 года, когда локдаун дал мощный толчок развитию стримингов.

Безусловным лидером рейтинга стал хит «Слово пацана».

«Сериал оказался не просто криминальной драмой, а глубоким исследованием человеческих отношений, выбора и его последствий», — отметил режиссер Сарик Андреасян, принявший участие в голосовании.

Кадр из сериала «Слово пацана»

За проектом следует сериал «Чики», а на третьем месте еще одна картина с Иваном Янковским – на этот раз «Аутсорс».

«Очень талантливо показана трансформация главного героя из симпатичного парня в циничного манипулятора», — отметила генеральный директор Киностудии им. М. Горького, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Кадр из сериала «Аутсорс»

Замыкают пятёрку лидеров сериалы «Нулевой пациент» и «Вампиры средней полосы».

Остальной топ

Остальную часть десятки заняли сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!», «Перевал Дятлова», «Пингвины моей мамы», «Фишер» и «Трасса».

Что касается общего списка из 25 проектов, то замыкают его сериалы «Подслушано в Рыбинске», «Псих» и «Триггер».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители выбрали лучшего актера 2025 года.

Фото: Кадры из сериалов «Слово пацана», «Чики», «Аутсорс»
Светлана Левкина
