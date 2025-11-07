Меню
Киноафиша Статьи Назван самый идеальный мужчина на экране: он обошел и Джона Сноу, и Серкана Болата, и даже Костю из «Кухни»

7 ноября 2025 07:58
Джон Сноу, Серкан Болат, Костя Анисимов

Зрители оказались единодушны.

В художественных фильмах часто показывают сильных и мужественных героев. Это могут быть мелодрамы, в которых у таких персонажей завязываются отношения с женщинами, или остросюжетные боевики, где они в основном демонстрируют мускулы и навыки обращения с любыми видами оружия.

Совместное исследование онлайн-кинотеатра KION и дейтинг-платформы Twinby выявило любопытные тенденции в восприятии экранных персонажей. И список получился довольно необычный.

Безусловный идеал мужчины в кино

Абсолютным фаворитом в номинации идеального мужчины оказался Джеймс Бонд. Этот выбор получил единодушную поддержку как у женской, так и у мужской аудитории.

А вот дальше есть небольшие расхождения.

Кадр из фильма «Казино "Рояль"»

Топ-5 идеальных мужчин в кино

Женская аудитория отдала второе место мистеру Дарси из мелодрамы «Гордость и предубеждение», экранизации знаменитого романа. Замыкает топ-3 Кристиан Грей из киносаги «Пятьдесят оттенков серого».

В топ-5 также вошли Серкан Болат, герой турдизи «Постучись в мою дверь» и «отечественный» Костя из ситкома «Кухня».

Мужчины в своем рейтинге разместили на второй позиции Кристиана Грея, а на третью поставили — Джона Сноу из эпической саги «Игра престолов». Персонажи мистера Дарси и Серкана Болата в мужском рейтинге заняли значительно более скромные позиции.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что кодовое имя Бонда придумали еще при Елизавете I.

Фото: Кадр из фильма «Казино "Рояль"» (2006), сериалов «Игра престолов», «Постучись в мою дверь», «Кухня»
Светлана Левкина
