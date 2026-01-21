Меню
Киноафиша Статьи Богаче Шурика раз в 10: сколько зарабатывал Шпак в «Иване Васильевиче», имея «три магнитофона импортных»

Богаче Шурика раз в 10: сколько зарабатывал Шпак в «Иване Васильевиче», имея «три магнитофона импортных»

21 января 2026 07:00
«Иван Васильевич меняет профессию»

В советское время не каждый честный гражданин мог шиковать, покупая импортную технику.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» давно расщеплён на атомы сцен, но вопрос доходов героев в нём обычно остаётся за кадром.

Попробуем разобраться, сколько могли получать в картине изобретатель Александр Тимофеев и стоматолог Антон Шпак, чьи квартиры сильно отличались по уровню обстановки.

Сколько получал изобретатель Шурик

В этой истории Шурик уже не студент, а инженер-изобретатель Александр Сергеевич. Для начала 1970-х это означало стабильную, но совсем не роскошную жизнь, пишет дзен-канала "Хомо люденс".

Средняя зарплата инженера такого уровня составляла около 140 рублей в месяц. Это больше студенческой стипендии, но недостаточно для серьёзных накоплений. Не случайно Шурик живёт без излишеств и целиком погружён в работу.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Доходы стоматолога Шпака

Совсем иначе выглядит финансовый портрет стоматолога Антона Шпака. Его квартира забита импортной техникой, мебелью и одеждой — и это не похоже на жизнь врача с обычной зарплатой.

Формально высококвалифицированные стоматологи получали около 115–120 рублей, нередко оформляясь на полторы ставки. Но именно эта специальность традиционно выделялась доходами.

Откуда у Шпака деньги

Стоматология в СССР имела свои особенности. Во-первых, лечение «вне кассы» существовало, хоть и было незаконным. Во-вторых, у успешных врачей часто были влиятельные пациенты, что делало практику устойчивой и прибыльной.

По оценкам, в удачные месяцы такие стоматологи могли зарабатывать до 1000 рублей и выше.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
