Нажать play и не остановиться: сколько серий у «Бара “Один звонок”» с Козловским и почему новинку можно посмотреть за одну ночь

Говорят, чтобы понять, за что хвалят «Бар „Один звонок“», нужно просто нажать play. Но у зрителей другой вопрос — не затянуто ли? История о баре, где можно позвонить умершему, звучит интригующе, но кто захочет смотреть вечность унылых разговоров в полумраке? И вот тут сериал удивляет: он не тянет ни секунды лишнего и заканчивается именно там, где нужно.

Сколько серий и как быстро смотреть

Первый сезон включает семь серий. Пилот длится около 45 минут, остальные — по 25–27. Это тот редкий случай, когда формат работает идеально: не слишком коротко, чтобы успеть влюбиться в героев, и не слишком долго, чтобы устать от мистики. За один вечер можно пройти путь от первого звонка до финального выстрела — и не заметить, как пролетело время.

О чём история

Следователь Андрей Морозов ищет сына своей жены, находящейся в коме. Следы приводят его в бар «Один звонок» — место, которое невозможно найти на карте. Бармен предлагает посетителям невозможное: позвонить умершему близкому.

Плата — смертельная игра в русскую рулетку. Каждый, кто переступает порог, должен решить: готов ли он рискнуть жизнью ради одной минуты разговора.

Стоит ли смотреть

«Бар “Один звонок”» — не просто мистический триллер, а история о вине, выборе и прощении. Семь серий пролетают как один глоток — мрачно, тревожно и красиво. Здесь нет затянутых сцен и пустых диалогов: каждый кадр будто взвешен, как последний шанс.

Если вы ищете сериал, который держит с первой минуты и отпускает только на финальных титрах — это тот самый звонок, который стоит принять.

