Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Научную фантастику тоже можно уместить в парочку серий: 3 мини-сериала с идеальным сюжетом и финалом

Научную фантастику тоже можно уместить в парочку серий: 3 мини-сериала с идеальным сюжетом и финалом

7 сентября 2025 17:38
Кадр из сериала «Программисты»

Такие проекты легко осилить за выходные.

Научная фантастика любит простор — обычно это многосезонные проекты, где раскрываются сложные миры. Но иногда в рамки одного сезона укладывается история, которая по силе не уступает культовым долгожителям жанра.

Мы выбрали три таких примера — каждый из них по-своему уникален и точно заслуживает внимания.

«Оби-Ван Кеноби» (2022)

Мини-сериал Disney+ вернул на экраны любимого джедая — и не ради фан-сервиса. Здесь показали не легенду, а человека, пережившего крах Ордена и собственное бессилие.

Юэн Макгрегор играет усталого, потерянного героя, который всё же находит силы ради спасения маленькой Леи и в финале вновь сталкивается с Дартом Вейдером.

Это не просто история про джедаев — это драма о вине, дружбе и прощении, в которой сцена дуэли с Вейдером стала настоящим катарсисом.

«11.22.63» (2016)

Кадр из сериала «11.22.63»

Стивен Кинг редко пишет чистую научную фантастику, но здесь сделал исключение — и получилось почти идеальное произведение. Учитель Джейк Эппинг (Джеймс Франко) отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди.

Сюжет звучит как очередная «игра со временем», но на деле это история о том, как прошлое не отпускает, а любое вмешательство имеет цену. Особенно сильны моменты, когда Джейк начинает жить «чужой» жизнью в 60-х и понимает, что отказаться от неё будет труднее, чем спасти президента.

«Программисты» (2020)

Эта работа Алекса Гарленда — тревожный и гипнотический взгляд в будущее технологий. Инженер Лили расследует загадочную смерть своего парня и сталкивается с тайной лабораторией, где создают квантовый компьютер, способный предсказывать всё — вплоть до человеческих поступков.

«Программисты» ставят жёсткий вопрос: существует ли вообще свобода воли, или мы лишь код в чужой программе? Мини-сериал давит атмосферой, но именно в этом его сила — он заставляет всерьёз задуматься о том, куда мы движемся.

Итог

У всех трёх сериалов разная эстетика: «Оби-Ван» играет на ностальгии, «11.22.63» работает с исторической драмой, «Программисты» пугают философией технологий.

Но объединяет их одно — это цельные, завершённые истории, которые можно пересматривать и обсуждать, как большие фильмы.

Фото: Кадр из сериала «Программисты»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше