Настоящую концовку «Сияния» не показали даже Кингу: Кубрик позаботился о том, чтобы все вырезали и уничтожили

В 1977 году Стивен Кинг написал «Сияние». Через три года за книгу взялся Стэнли Кубрик и снял фильм, который до сих пор стоит особняком в истории хоррора.

И книга, и картина давно стали классикой, но это редкий случай, когда автор и режиссёр разошлись настолько, что спор о том, чья версия правильнее, не утихает десятилетиями.

Фильм и книга

Кинг и Кубрик ощущали ужас принципиально по‑разному. Писатель видел страшное в том, как потусторонние силы развращают человека, проникают в него и толкают к злу.

Кубрика эта метафизика не интересовала. Его фильм — история конкретного срыва, когда алкоголик и неудачник берёт в руки топор и идёт крушить семью.

Никаких призраков, которые совращают, — только реальный ужас человека, который не справился с собой.

Вырезанные сцены

Кубрик жёстко контролировал материал: по его требованию Warner Bros. уничтожила все неиспользованные кадры. Но кое‑что всё же известно.

Например, была сцена, где Джек находит альбом с тёмной историей отеля «Оверлук» — этот альбом потом мелькнёт в кадре, но объяснений ему не дадут.

Существовала и альтернативная концовка, которую вырезали из‑за хронометража. В ней Венди с Дэнни в больнице, управляющий отелем сообщает, что следов паранормального не нашли, — а потом протягивает мальчику тот самый мяч из номера 237.

Зритель должен был усомниться во всём, а потом получить подтверждение, что сверхъестественное всё‑таки было. Но вместе с этим возникал и другой вопрос: а не призрак ли сам Дэнни? Кубрик решил, что этот твист слишком сложный, и сцену убрали, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».