Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме?

7 апреля 2026 10:52
Кадр из сериала «Великолепный век»

Точно не благодаря внешнему виду.

В представлении большинства людей Хюррем — это ослепительная красавица, рядом с которой блекли все прочие обитательницы гарема. Однако историки настаивают на обратном: подлинная фаворитка Сулеймана, знакомая европейцам как Роксолана, была совсем не похожа на свой экранный образ из сериала «Великолепный век».

Венецианские послы, которым довелось общаться с ней лично, оставили такие описания: женщина низкорослая, плотной комплекции, с большим носом, узкими губами и почти незаметными бровями. Лицо — совершенно обыкновенное, а фигуру они сравнивали с тестом: рыхлая, лишённая грации, далёкая от любых стандартов красоты.

Каким был реальный отбор наложниц

Вопреки популярным мифам, султаны отнюдь не гонялись за писаными красавицами. Ключевыми требованиями при попадании в гарем служили отменное здоровье, отсутствие телесных недостатков и способность к быстрому обучению.

Девочек возрастом от семи до десяти лет приобретали на невольничьих рынках, затем передавали на воспитание в аристократические семьи, и лишь самые достойные из них в итоге оказывались во дворце.

Там будущих обитательниц учили решительно всему: от норм этикета и танцев до искусства вести переговоры. Именно уровень образования, умение поддержать светскую беседу и тонко улавливать перемены в настроении господина ставились неизмеримо выше внешней привлекательности.

Что в действительности покорило султана

Сулейман Великолепный избрал Хюррем отнюдь не из-за её внешности. Современники писали, что у неё был уникальный для гарема характер — жизнерадостный, непринуждённый, искромётный. Она умела развеселить, втянуть в беседу, проявляла остроумие и была интереснейшей собеседницей.

Хюррем стремительно завоевала доверие повелителя, стала его любимицей и родила ему сыновей и дочь. Её живой интеллект и потрясающее обаяние превратили бывшую рабыню в женщину, чьё влияние распространялось далеко за пределы дворцовых стен.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
