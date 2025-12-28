Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Настоящую фамилию Веры Алентовой уже никто и не помнит: сменила документы только в 27 лет

Настоящую фамилию Веры Алентовой уже никто и не помнит: сменила документы только в 27 лет

28 декабря 2025 20:04
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Актриса приняла это решение не просто так.

Миллионы зрителей знали Веру Алентову под этим именем. И никто не догадывался, что фамилия актрисы — не совсем настоящая.

При рождении будущую звезду звали по-другому. Более того, даже в титрах первых работ она еще указана иначе.

Детство Веры Алентовой

Будущая актриса родилась в 1942 году на севере России, в Архангельской области. Её родители были актёрами, и при рождении девочка получила фамилию отца — Быкова.

Родителя она потеряла еще в раннем детстве, он скончался после тяжёлой болезни. Вера видела, как нелегко приходится матери, и старалась её слушаться.

Но когда пришло время выбирать свой путь, она приняла самостоятельное решение. Мама была против актёрской карьеры для дочери. Однако Вера всё же пошла по стопам родителей.

В Школе-студии МХАТ она встретила Владимира Меньшова, за которого вышла замуж.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Смена фамилии

Вскоре в семье появилась дочка Юлия. Когда актриса получала документы на девочку, то решилась на важный шаг. Она взяла фамилию не мужа, а матери — Алентова. Актрисе к тому времени было уже 27 лет.

Позже Вера Валентиновна объясняла этот шаг. Новая фамилия имеет греческие корни и связана со словом, означающим «истина». Также это слово встречается в священных текстах, что было значимо для актрисы. К тому же, память об отце, которого она почти не знала, все равно с годами стёрлась.

Это решение оказалось судьбоносным. Под фамилией Алентова она обрела поистине народную любовь. Мировая слава пришла к ней после фильма «Москва слезам не верит», который в 1981 году получил премию «Оскар».

Ранее портал «Киноафиша» писал о смерти актрисы.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Алентова точно знала, почему Катерину из «Москвы слезам не верит» поняли женщины даже в Гвинее: «Не роль, а судьба» Алентова точно знала, почему Катерину из «Москвы слезам не верит» поняли женщины даже в Гвинее: «Не роль, а судьба» Читать дальше 28 декабря 2025
Культовые «Утомленные солнцем» «порезали» в онлайне: сцены с Михалковым удалили первыми, но почему? Культовые «Утомленные солнцем» «порезали» в онлайне: сцены с Михалковым удалили первыми, но почему? Читать дальше 28 декабря 2025
Почему Вячеслав Тихонов ненавидел анекдоты про Штирлица: «Просто глупости!» Почему Вячеслав Тихонов ненавидел анекдоты про Штирлица: «Просто глупости!» Читать дальше 28 декабря 2025
Леонов терпеть не мог свою роль в «Джентльменах удачи»: «Скажешь так людям, а они — еще и побьют» Леонов терпеть не мог свою роль в «Джентльменах удачи»: «Скажешь так людям, а они — еще и побьют» Читать дальше 26 декабря 2025
Скончалась звезда советского кино Вера Алентова: 83-летняя актриса не пережила похороны Лобоцкого Скончалась звезда советского кино Вера Алентова: 83-летняя актриса не пережила похороны Лобоцкого Читать дальше 25 декабря 2025
В каком городе происходит действие фильма «Чародеи»: Китежград на самом деле не существует В каком городе происходит действие фильма «Чародеи»: Китежград на самом деле не существует Читать дальше 29 декабря 2025
Тест для тех, чей кумир — Юрий Деточкин: определите, где цитаты из культовой комедии Рязанова Тест для тех, чей кумир — Юрий Деточкин: определите, где цитаты из культовой комедии Рязанова Читать дальше 29 декабря 2025
«Она оставалась в комбинации, он в трусах»: из-за этой сцены в фильме «Москва слезам не верит» разразился скандал — зрители ее не увидели «Она оставалась в комбинации, он в трусах»: из-за этой сцены в фильме «Москва слезам не верит» разразился скандал — зрители ее не увидели Читать дальше 28 декабря 2025
Кого выбрала бы Надя в «Иронии судьбы» после психотерапии: ИИ сказал, что никакого хэппи-энда не будет Кого выбрала бы Надя в «Иронии судьбы» после психотерапии: ИИ сказал, что никакого хэппи-энда не будет Читать дальше 26 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше