Настоящую фамилию Веры Алентовой уже никто и не помнит: сменила документы только в 27 лет

Актриса приняла это решение не просто так.

Миллионы зрителей знали Веру Алентову под этим именем. И никто не догадывался, что фамилия актрисы — не совсем настоящая.

При рождении будущую звезду звали по-другому. Более того, даже в титрах первых работ она еще указана иначе.

Детство Веры Алентовой

Будущая актриса родилась в 1942 году на севере России, в Архангельской области. Её родители были актёрами, и при рождении девочка получила фамилию отца — Быкова.

Родителя она потеряла еще в раннем детстве, он скончался после тяжёлой болезни. Вера видела, как нелегко приходится матери, и старалась её слушаться.

Но когда пришло время выбирать свой путь, она приняла самостоятельное решение. Мама была против актёрской карьеры для дочери. Однако Вера всё же пошла по стопам родителей.

В Школе-студии МХАТ она встретила Владимира Меньшова, за которого вышла замуж.

Смена фамилии

Вскоре в семье появилась дочка Юлия. Когда актриса получала документы на девочку, то решилась на важный шаг. Она взяла фамилию не мужа, а матери — Алентова. Актрисе к тому времени было уже 27 лет.

Позже Вера Валентиновна объясняла этот шаг. Новая фамилия имеет греческие корни и связана со словом, означающим «истина». Также это слово встречается в священных текстах, что было значимо для актрисы. К тому же, память об отце, которого она почти не знала, все равно с годами стёрлась.

Это решение оказалось судьбоносным. Под фамилией Алентова она обрела поистине народную любовь. Мировая слава пришла к ней после фильма «Москва слезам не верит», который в 1981 году получил премию «Оскар».

