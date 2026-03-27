Настоящую фамилию Михаила Боярского раскрыла его сестра: с такой актер вряд ли бы прославился

Настоящую фамилию Михаила Боярского раскрыла его сестра: с такой актер вряд ли бы прославился

27 марта 2026 21:02
Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»

Предки актера приняли верное решение.

Сейчас Михаила Боярского знают практически все в России и странах бывшего СССР — это живая легенда советского и российского кино, театра и эстрады. Он известен благодаря своим культовым ролям. А Д’Артаньян и вовсе стал его визитной карточкой.

Но немногие знают, что настоящая фамилия актера должна быть совсем другой. И практика использования «псевдонима» пошла еще от его предков.

В мемуарах двоюродной сестры Боярского Екатерины раскрывается любопытный семейный секрет. Оказывается, знаменитая фамилия появилась не сразу — ее родоначальником стал дед актера, священник Александр Иванович.

Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979)

При рождении он носил фамилию Сегенюк, но при поступлении в духовную академию выбрал более благозвучную материнскую — Боярский. Этот выбор не только изменил его судьбу, но и положил начало целой актерской династии.

Сейчас сложно вообразить Михаила Боярского с фамилией Сегенюк — она звучала бы неуместно для такого харизматичного артиста. Его звучная фамилия стала идеальным дополнением к образу, подчеркивая врожденную аристократичность.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Боярский указал на идеального кандидата на роль Д’Артаньяна.

Фото: Кадры из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979)
Светлана Левкина
