Киноафиша Статьи Настоящую Джульетту знают только те, кто читал книги: 4 самых важных отличия «Укрытия» от романов

Настоящую Джульетту знают только те, кто читал книги: 4 самых важных отличия «Укрытия» от романов

29 марта 2026 07:58
Кадр из сериала «Укрытие»

Авторы вольно передали сюжет.

Сериал «Укрытие» от Apple TV+ — это не столько дословная перенесение на экран книг Хью Хауи, сколько их переосмысление с собственными смыслами, акцентами и внутренней логикой. Проект сохраняет основу литературного источника, но выстраивает вокруг нее совершенно новую структуру. Собрали ключевые отличия, которые создатели внесли в экранную версию.

Бернард

В экранизации «Укрытия» Бернард занимает пост главы IT-службы. В одном из эпизодов он дает Николс понять, что его деятельность не менее значима, чем труд механиков, благодаря которым бункер продолжает существовать.

Практически весь первый сезон этот персонаж остается для зрителей загадкой. С одной стороны, он выручает главную героиню в непростых ситуациях, с другой — ведет себя настороженно и подозрительно, учитывая, что изначально был категорически настроен против нее.

В итоге Бернард предстает фигурой настолько противоречивой, что публике сложно разобраться, на чьей он стороне.

В первоисточнике же Бернард с первых страниц обрисован как отрицательный герой.

Джульетта и Холстон

Хотя у Холстона в первом сезоне экранного времени не так много, он воспринимается скорее как центральная фигура, нежели эпизодический персонаж. Шериф погибает уже во второй серии, оставляя после себя массу загадок.

Позже выясняется, что именно он назначил своим преемником Джульетту Николс, и это решение становится полной неожиданностью для окружающих. Однако благодаря вырезанному на металле слову «правда» и развернутой истории, которой посвящена целая серия, мотивы шерифа становятся понятны.

В книге, напротив, практически ничего подобного нет. Взаимодействие этих двух героев лишь упоминается, но не выводится на первый план.

Джульетта

В юности Джульетта потеряла мать и брата. Это событие подтолкнуло ее к разрыву с отцом, которого она считала виновным в случившемся, и к добровольному уходу на самые низкие уровни бункера. Там она провела долгие годы, постоянно рискуя жизнью.

Единственный человек, которого она полюбила, умер спустя несколько недель после начала их отношений, оставив в ее душе еще одну незаживающую рану.

Все эти обстоятельства сформировали ее характер: Джульетта замкнута, порывиста, недоверчива, а порой проявляет жестокость.

В книге же ее образ выстроен иначе. Героиня тоже импульсивна и временами недоверчива, но при этом она излучает такую жизнерадостность, словно в ее прошлом не было серьезных потерь.

Пол Биллингс

Один из самых неоднозначных героев сериала. Он стремится помочь Джульетте, однако порой отступает из-за ее недоверия и страха навредить своей семье.

Если в первых сериях его поступки вызывают вопросы, то во второй половине сезона его выбор становится очевидным для зрителей. Хотя стоит признать, что харизма актера с самого начала настраивает аудиторию на то, чтобы воспринимать Биллингса положительным героем.

Чего нельзя сказать о его книжном прототипе. На страницах романа Пол действительно остается неоднозначной фигурой. Впрочем, в итоге он, как и в экранизации, все же встает на сторону добра, пишет автор Дзен-канала «World of Cinema».

Светлана Левкина
Светлана Левкина
