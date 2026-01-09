Меню
Настоящий лед и почти без дыхания: как в «Великолепном веке» сняли самую мучительную сцену Сулеймана

Настоящий лед и почти без дыхания: как в «Великолепном веке» сняли самую мучительную сцену Сулеймана

9 января 2026 15:13
Кадр из сериала «Великолепный век»

Что на самом деле происходило на съемках.

«Великолепный век» стал редким примером, когда телепроект выглядит как большое историческое кино. Зрители привыкли к дворцам, золоту и бесконечным покоям, но почти все эти интерьеры были построены с нуля в Стамбуле.

Для сериала возвели целый павильон площадью более пяти тысяч квадратных метров. Декораторы изучали архивы, старые планы дворца Топкапы и мемуары, чтобы воссоздать не только внешний вид залов, но и их логику и пропорции.

Как создавали мир султана

В кадре все выглядит роскошно, но за этим стояли сотни людей. На площадке одновременно работали больше ста человек, а каждая комната собиралась как театральная декорация. Оружие и доспехи были настоящими по весу и фактуре, только с притупленными лезвиями. Актеры носили броню по 30–40 килограммов, поэтому военные сцены давались им совсем не легко.

Даже сцены в шатрах и дворцовых палатах не дорисовывали на компьютере. Например, трагический эпизод с Мустафой снимали в реальном огромном шатре, заставленном коврами и тканями. Атмосфера была настолько тяжелой, что съемки растянулись почти на три дня.

Ледяная ванна Сулеймана

Одна из самых обсуждаемых сцен — когда Сулеймана кладут в ванну со льдом, чтобы сбить жар. Здесь не было никакой графики. Вода и лед были настоящими, а Халит Эргенч провел в ней немало времени. В какой-то момент его голова действительно уходила под воду, и актеру приходилось задерживать дыхание.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Сцену снимали в специальном крытом бассейне, а прошлое увлечение Эргенча дайвингом сильно помогло. Образ галлюцинаций с Селимом Грозным добавил драматизма, но физически сцена была одной из самых тяжелых за весь сериал.

Интересно, что лед в Османской империи действительно использовали. Его привозили из гор и хранили в подвалах, засыпанным сеном. Так что даже этот жестокий способ лечения оказался исторически точным.

Читайте также: Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
