«Настоящий финал был другим»: у «Места встречи» на IMDb невероятные 8.7, но эти 2 момента не дают иностранцам покоя

Оценка 8.7/10 на IMDb – красноречивее любых слов. Легендарный советский сериал «Место встречи изменить нельзя» бьет все возможные зрительские рейтинги в России, но и за рубежом его оценили по заслугам. Впрочем, есть нюанс.

Даже сквозь хор восторгов (ни единого негативного отзыва!) пробивается пара нот, которые не дают западному зрителю насладиться шедевром сполна.

1. Идеология: «несвободный» финал

Часть зарубежных зрителей уловила, что финал сериала – не совсем тот, что задумывали авторы. Как подмечает пользователь zapiekanki, в оригинальном романе «Эра милосердия» осуждаются методы Глеба Жеглова. Но в сериале, во многом благодаря харизме Владимира Высоцкого, он остаётся симпатичным героем.

Рецензент идёт дальше, прямо указывая на причину: якобы финал был сделан «по настоянию советского правительства, а потому этот «идеологический довесок» заставляет задуматься: а что же зритель недосмотрел?

«Думаю, настоящий финал был другим, но показывать его не рискнули».

Этот вопрос, по мнению IMDb-юзера, остаётся без ответа и делает идеальную картинку советской классики чуть тусклее.

2. Провальный перевод

Вторая претензия, в основном, уже относится не к самому сериалу, а к месту рождения его заграничных зрителей. Так, обозреватели настаивают, что английские субтитры «действительно ужасны» и сделаны на коленке:

«В некоторых местах перевод был не просто плох, а даже сбивал с толку».

Из этого вытекает другая проблема – идеологическая нагруженность контента. Некоторые сцены и диалоги могут быть непонятны без контекста эпохи, что создаёт дополнительный барьер.

В итоге часть глубины и нюансов, которые ценят отечественные зрители, до зарубежной аудитории просто не доходит.

Впрочем, как резюмирует один из фанатов, теперь, когда сериал доступен на DVD, «нет оправдания, чтобы не дать ему шанс».

Даже с плохими субтитрами и якобы идеологическим налётом мощь детективной истории и гениальные актёрские работы пробиваются сквозь любые барьеры.

