Настоящим спасением 4 сезона «Ведьмака» стал Лео Бонарт: что это за монстр, ломающий кости с улыбкой?

Сериал «Ведьмак» давно перестал быть просто фэнтези про монстров. В четвёртом сезоне Netflix достал из мрачных глубин цикла Анджея Сапковского одного из самых жестоких персонажей — Лео Бонарта. Его сыграл Шарлто Копли, и это попадание почти болезненно точное: безумная харизма, стальная улыбка и холодный взгляд человека, которому не нужно золото, чтобы убивать.

Если Вильгефорц жаждет власти, а Эмгыр строит имперские планы, то Бонарт убивает ради удовольствия. Это не злодей в классическом смысле — это чистое зло, без цели и оправданий.

Наёмник без совести

В книгах Сапковского Бонарт — охотник за головами, которого нанимает Скеллен. Он хочет уничтожить банду «Крыс» и их предводительницу, Цири, скрывающуюся под именем Фалька.

Но даже заказ тут — формальность. Ему просто нравится процесс. Бонарт коллекционирует мечи убитых ведьмаков, как кто-то собирает марки. Он любит кровь, боль и наблюдать, как ломается человек.

Его жестокость не театральна — она буднична, что делает персонажа ещё страшнее. Он может оставить пленника в живых только потому, что хочет поиграть дольше. И именно поэтому Цири для него — не цель, а трофей, живой эксперимент, игрушка, которую нельзя сломать слишком быстро.

Цири в ловушке игры

В четвёртом сезоне Бонарт появляется ближе к финалу — но каждое его появление словно вдыхает в сюжет холод. Он не просто враг, он зеркало кошмара, через которое Цири проходит свою инициацию. В пятом сезоне, по книгам, он будет её мучителем и учителем, заставит сражаться на арене, где выживают только чудовища.

Сапковский писал эту часть цикла как фантасмагорию боли — и если Netflix сохранит верность оригиналу, нас ждёт один из самых тяжёлых сезонов в истории шоу.

Когда зло не нуждается в причине

Бонарт пугает тем, что в нём нет цели, только азарт. В этом смысле он ближе к Хиту Леджеру из «Тёмного рыцаря», чем к типичным фэнтезийным антагонистам.

Он не строит планы — он рушит всё вокруг. Его присутствие разрушает границы между героизмом и зверством: рядом с ним даже Цири начинает действовать как выжившая, а не как спасительница мира.

В мире «Ведьмака», где монстры часто оказываются людьми, Бонарт — напоминание, что худшие чудовища не прячутся в болотах. Они ходят по свету с улыбкой и называют это забавой.

