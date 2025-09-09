Настоящим Смурлам помогли вообще не Уоррены: реальная история из «Заклятия 4» произошла еще в 80-е

Франшиза «Заклятие» черпает вдохновение в реальных архивах знаменитых паранормальных исследователей Эда и Лоррейн Уоррен. Финальная часть, «Последний обряд», основана на одном из самых шокирующих дел в практике супругов — истории семьи Смурлов, которая на протяжении 12 лет (с 1974 по 1986 год) сталкивалась с необъяснимыми явлениями в своём доме.

В отличие от киноверсии, реальная история жертв была гораздо более сложной и постепенной. Семья сообщала не о внезапном вторжении, а о многолетнем преследовании. Причем, в итоге Смурлы были уверены, что помогли им вообще не Уоррены.

Дом реальных Смурлов

Семья Смурлов переехала в злополучный дом в Западном Питтстоне после того, как их прежнее жильё в Уилкс-Барре разрушило наводнение. Вместо спокойной жизни их ждало нечто необъяснимое — сначала просто скрипящие двери, но вскоре события приняли угрожающий оборот.

По словам семьи, невидимая сила начала проявлять агрессию: раздавались леденящие душу крики, появлялся трупный запах, а одна из дочерей была сброшена с лестницы.

Фильм «Заклятие 4» довольно точно передаёт некоторые эпизоды — например, сцену с собакой действительно считают одной из самых жутких в картине. Общая атмосфера безысходности и постепенного нарастания ужаса передана очень близко к тому, что описывали сами Смурлы

Призраки в доме

После месяцев паранормального кошмара семья Смурлов обратилась к священнику из Коннектикута, надеясь на экзорцизм. Но обряды не помогли — незваные гости остались.

Отчаявшись, семья рассказала свою историю прессе, и вскоре их дом осадили журналисты. Именно тогда к делу подключились знаменитые демонологи Эд и Лоррейн Уоррены.

В январе 1986 года они начали исследование. Уже в первую ночь Эд сообщил о леденящем холоде и появлении таинственной чёрной субстанции.

После изучения места Уоррены пришли к сенсационному выводу: в доме обитали сразу несколько сущностей. Среди них — призрак пожилой женщины, агрессивной девушки, страдавшего при жизни мужчины и главного врага — демона, который манипулировал остальными духами, чтобы изгнать Смурлов из их же дома.

Финал истории Смурлов

К октябрю 1986 года странные явления в доме Смурлов наконец прекратились. Однако семья не стала приписывать это заслугам Уорренов или проведённым обрядам. По их твёрдому убеждению, лишь собственные молитвы и духовная поддержка неравнодушных людей помогли изгнать зло.

В 1988 году Смурлы вернулись в Уилкс-Барре. Новой хозяйкой стала Дебра Оуэнс, которая позже заявила, что никогда не сталкивалась ни с чем паранормальным в этих стенах.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сцене после титров в фильме.