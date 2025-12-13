Настоящее сокровище для киноманов: кинокритик Сергей Сычёв — о фильмах, которые нельзя откладывать зимой 2025-2026

В списке нет громких новинок, только «вкусные» киноленты.

Перед Новым годом кинокритики традиционно подводят личные итоги — и часто эти списки оказываются полезнее любых рейтингов.

Мы поговорили с Сергеем Сычёвым, кинокритиком, и попросили назвать фильмы, которые он советует не пропустить в праздничные дни. Получился не формальный топ, а честный маршрут для тех, кто хочет наверстать главное кино года.

Когда смотришь весь год — и все равно не успеваешь

Сычёв признается: даже при постоянном погружении в кино к декабрю накапливается длинный список непросмотренного. Каникулы для него — редкий шанс остановиться и досмотреть важное без спешки.

«Перед Новым годом всегда все критики делятся списками любимых фильмов, и вдруг понимаешь, что весь год, вроде, смотрел кино — а столько всего пропустил. Поэтому для меня лично декабрь и каникулы — это возможность посмотреть все главное в прошедшем сезоне».

Музыка, опыт и личное высказывание

В первую очередь критик советует проекты, которые работают не только как фильмы, но как переживание.

«Из того, что советую посмотреть всем: One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience — грандиозный проект от авторов “Переходного возраста” (его тоже надо посмотреть, если еще не успели)».

Отдельно Сычёв выделяет фильмы, которые говорят о войне без лозунгов и упрощений.

«“Да” Надава Лапида — прекрасное высказывание о войне в Газе, да и вообще о войне и о том, что она делает с думающим человеком».

Канны, Лозница и подарок киноманам

Во второй части списка — авторское кино и фестивальные фавориты.

«“Простая случайность” Джафара Панахи (победитель Каннского кинофестиваля), “Два прокурора” Сергея Лозницы — гениальная роль Александра Филиппенко и вообще очень интересный кафкианский фильм».

Завершает подборку личный жест ностальгии.

«“Мистер Скорсезе” — это просто подарок для всех, кто вырос на его фильмах».

Этот список — не инструкция, а приглашение. Иногда лучший новогодний план — просто включить кино, которое действительно хочется досмотреть.

Читайте также еще один эксклюзив: «Это точно не лучший сериал»: кинокритик объяснил, почему «След» случайно стал победителем 2025 года, обогнав «Лихих», «Фишера» и «Мосгаз»