Настоящая наследница османской династии сыграла в «Великолепном веке»: какая сцена стала самой сложной для Сельмы Эргеч

Актрисы, сыгравшие в сериале «Великолепный век», стали невероятно популярными в Турции и за ее пределами.

Издание Aksam обнародовало интересный факт. Одна из актрис сериала является родственницей династий Османов.

Речь идет о Сельме Эргеч, исполнительнице роли Хатидже-султан, горячо любимой сестры Сулеймана Великолепного. Оказалось, что эта экранная роль особенно близка Сельме, ведь по отцовской линии она является потомком султана Махмуда II, правившего Османской империей с 1808 по 1839 годы. Известно, что у Махмуда II было 37 детей от разных наложниц, и отец Сельмы происходит от одного из них. Как и Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан, Сельма Эргеч наполовину немка: ее мать – уроженка Германии.

О роли

Рассуждая о своей героине Хатидже Султан, Сельма Эргеч признается, что порой не понимала ее мотивов и реакций. По мнению актрисы, в некоторых ситуациях Хатидже следовало бы промолчать и не нагнетать обстановку, а в других, наоборот, проявить инициативу и высказаться, чего она не делала.

Сложная сцена

Самой эмоционально сложной для Сельмы стала сцена казни Ибрагима-паши. Актриса вспоминает, что во время съемок этой сцены она плакала совершенно искренне, переживая трагедию своего персонажа.