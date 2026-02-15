Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Настоящая наследница османской династии сыграла в «Великолепном веке»: какая сцена стала самой сложной для Сельмы Эргеч

Настоящая наследница османской династии сыграла в «Великолепном веке»: какая сцена стала самой сложной для Сельмы Эргеч

15 февраля 2026 11:50
Кадр из сериала «Великолепный век»

Всемирно известный сериал покорил сердца миллионов зрителей.

Актрисы, сыгравшие в сериале «Великолепный век», стали невероятно популярными в Турции и за ее пределами.

Издание Aksam обнародовало интересный факт. Одна из актрис сериала является родственницей династий Османов.

Речь идет о Сельме Эргеч, исполнительнице роли Хатидже-султан, горячо любимой сестры Сулеймана Великолепного. Оказалось, что эта экранная роль особенно близка Сельме, ведь по отцовской линии она является потомком султана Махмуда II, правившего Османской империей с 1808 по 1839 годы. Известно, что у Махмуда II было 37 детей от разных наложниц, и отец Сельмы происходит от одного из них. Как и Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан, Сельма Эргеч наполовину немка: ее мать – уроженка Германии.

О роли

Рассуждая о своей героине Хатидже Султан, Сельма Эргеч признается, что порой не понимала ее мотивов и реакций. По мнению актрисы, в некоторых ситуациях Хатидже следовало бы промолчать и не нагнетать обстановку, а в других, наоборот, проявить инициативу и высказаться, чего она не делала.

Сложная сцена

Самой эмоционально сложной для Сельмы стала сцена казни Ибрагима-паши. Актриса вспоминает, что во время съемок этой сцены она плакала совершенно искренне, переживая трагедию своего персонажа.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Главная любовь луноликой султанши или злодей века? Что не рассказал «Великолепный век» о Рустеме-паше Главная любовь луноликой султанши или злодей века? Что не рассказал «Великолепный век» о Рустеме-паше Читать дальше 15 февраля 2026
По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке» По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке» Читать дальше 13 февраля 2026
Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем Читать дальше 11 февраля 2026
Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять Читать дальше 11 февраля 2026
Пахлава не фаворит: какую сладость Сулейман ел при дворе — сегодня её сможет сделать любая хозяйка (рецепт) Пахлава не фаворит: какую сладость Сулейман ел при дворе — сегодня её сможет сделать любая хозяйка (рецепт) Читать дальше 15 февраля 2026
Сможете отличить «Мечту Эшрефа» от «Далекого города» только по кадру? Тест для тех, кто не пропускает новинки турдизи Сможете отличить «Мечту Эшрефа» от «Далекого города» только по кадру? Тест для тех, кто не пропускает новинки турдизи Читать дальше 14 февраля 2026
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей «Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей Читать дальше 13 февраля 2026
Эта новинка турдизи уже обогнала «Мечту Эшрефа»: зрительницы не могут оторваться от Дениза Джана Акташа на экране Эта новинка турдизи уже обогнала «Мечту Эшрефа»: зрительницы не могут оторваться от Дениза Джана Акташа на экране Читать дальше 13 февраля 2026
Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше