Настоящая джими-джими, ача-ача: индийские хиты, от которых в СССР все сходил с ума — и, кажется, мы опять тоже

А сколько там в этих фильмах счастья, музыки и страданий!

Индийское кино, которое покорило СССР, снова всплывает в рекомендациях — будто кто-то открыл старую шкатулку, и оттуда вырвались музыка, блёстки и тепло.

С приближением Нового года эти хиты смотрят особенно активно: хочется ярких эмоций, семейности и той самой магии, которой в советские годы не хватало в жизни, но хватало на экране.

«Абдулла»

Этот фильм приходил в дома как восточная сказка. Радж Капур в роли мудрого старца, пески пустыни, история о спасении ребёнка — всё это смотрели как большое доброе кино, а не просто приключение. В СССР «Абдуллу» посмотрели миллионы, и его обсуждали так же живо, как любую отечественную премьеру.

«Долг чести»

«Karz» подарил СССР индийское диско и сделал Риши Капура кумиром молодёжи. Музыка, мистика, любовь, танцы — сочетание оказалось таким притягательным, что песни крутили на школьных дискотеках. А композиция «Om Shanti Om» стала настоящим символом эпохи.

«Материнская клятва»

Для советской публики Митхун был главным танцором планеты. В этой истории о мести и семье он сочетал боевик, мелодраму и энергичные танцы. Один номер вдохновлялся видеоклипом Майкла Джексона, и для зрителей 80-х это было почти чудом. Кассеты с фильмом передавали как сокровище.

«Мистер Индия»

Комедийное приключение про человека-невидимку стало первым настоящим индийским супергеройским хитом в СССР. Злодей Могамбо, озорная Шридеви в номере «Hawa Hawaii», дети, юмор, фантастика — всё смешалось в тёплом и очень семейном кино, которое смотрели на одном дыхании.

«Танцуй, танцуй!»

Завершение золотой болливудской волны. Здесь танец — не украшение, а двигатель сюжета. Хореография, масштабные номера, эмоции и харизма Митхуна сделали фильм символом целой эпохи. В СССР он вышел под занавес 80-х и стал громким финальным аккордом индийской эры, пишет автор Дзен-канала «Здоровье 365 Екатеринбург».

Эти фильмы снова набирают просмотры, потому что они возвращают чувство праздника. Искренность, музыка, любовь — то, чего особенно хочется под Новый год. И да, именно поэтому в конце декабря болливудские хиты снова в топах.

