Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Настоящая драма фильма «Любовь и голуби» скрыта не в измене Василия: вот почему баба Шура завидовала Надюхе до последнего

Настоящая драма фильма «Любовь и голуби» скрыта не в измене Василия: вот почему баба Шура завидовала Надюхе до последнего

11 сентября 2025 20:04
Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)

Они казались подругами, но нет.

В фильме «Любовь и голуби» есть всё: измены, обиды, смех и настоящая жизнь. Но отношения соседок Надюхи и бабы Шуры зрители обсуждают до сих пор. Это тот случай, когда дружба тонко переплетается с завистью, а чужое счастье становится занозой.

Дом полной чашей и вечная война

У Надюхи всё под контролем: порядок в доме, муж под каблуком, дети уважают мать. Василий хоть и загулял, но его главная страсть — голуби, а не чужие постели. А у бабы Шуры — хаос.

Митяй в молодости шатался по деревне, пил, бегал за юбками, а теперь на старости лет продолжает доводить жену. Шура привыкла бороться: вытаскивать его из чужих кроватей, вырывать бутылку, гоняться по деревне. Но внутри она чувствует одно — проигрывает.

Чего не хватало бабе Шуре

Надюха другая. В ней есть стержень и чувство собственного достоинства. Даже после измены она не пустила Василия домой, пока тот не понял, что наделал. Она умеет держать семью, дом и мужа, поэтому её уважают.

А баба Шура не умела. Вместо того чтобы строить своё счастье, она заглядывала в чужое. Ищет пятна на чистой скатерти соседки, будто пытаясь доказать себе, что у других тоже всё не так идеально.

Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)

Зависть, которая сжигает

Зависть — это не «хочу, как у неё», а «пусть у неё будет хуже». Баба Шура проживала чужие жизни, собирала сплетни, контролировала Митяя — и в итоге пропустила свою. Надюха росла, училась на ошибках, умела прощать и оставаться хозяйкой своего дома. А Шура так и не смогла выбраться из этой гонки, не нашла в себе сил перестать сравнивать, пишет автор Дзен-канала «Кино без мужа».

Вот поэтому баба Шура завидовала Надюхе. Не из-за дома, не из-за Василия и даже не из-за голубей. Она завидовала её силе — тому, чего сама так и не смогла вырастить в себе.

Также прочитайте: Внимательно посмотрите на голову Хоботова из «Покровских ворот»: откуда там американский след?

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше