Настоящая драма фильма «Любовь и голуби» скрыта не в измене Василия: вот почему баба Шура завидовала Надюхе до последнего

В фильме «Любовь и голуби» есть всё: измены, обиды, смех и настоящая жизнь. Но отношения соседок Надюхи и бабы Шуры зрители обсуждают до сих пор. Это тот случай, когда дружба тонко переплетается с завистью, а чужое счастье становится занозой.

Дом полной чашей и вечная война

У Надюхи всё под контролем: порядок в доме, муж под каблуком, дети уважают мать. Василий хоть и загулял, но его главная страсть — голуби, а не чужие постели. А у бабы Шуры — хаос.

Митяй в молодости шатался по деревне, пил, бегал за юбками, а теперь на старости лет продолжает доводить жену. Шура привыкла бороться: вытаскивать его из чужих кроватей, вырывать бутылку, гоняться по деревне. Но внутри она чувствует одно — проигрывает.

Чего не хватало бабе Шуре

Надюха другая. В ней есть стержень и чувство собственного достоинства. Даже после измены она не пустила Василия домой, пока тот не понял, что наделал. Она умеет держать семью, дом и мужа, поэтому её уважают.

А баба Шура не умела. Вместо того чтобы строить своё счастье, она заглядывала в чужое. Ищет пятна на чистой скатерти соседки, будто пытаясь доказать себе, что у других тоже всё не так идеально.

Зависть, которая сжигает

Зависть — это не «хочу, как у неё», а «пусть у неё будет хуже». Баба Шура проживала чужие жизни, собирала сплетни, контролировала Митяя — и в итоге пропустила свою. Надюха росла, училась на ошибках, умела прощать и оставаться хозяйкой своего дома. А Шура так и не смогла выбраться из этой гонки, не нашла в себе сил перестать сравнивать, пишет автор Дзен-канала «Кино без мужа».

Вот поэтому баба Шура завидовала Надюхе. Не из-за дома, не из-за Василия и даже не из-за голубей. Она завидовала её силе — тому, чего сама так и не смогла вырастить в себе.

