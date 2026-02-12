Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ

Меню
12 февраля 2026 17:00
Кадр из сериала «Первый отдел»

Конечно, никого не арестовали, но шанс был.

В эфир возвращается проект, который уже несколько лет держится в сетке за счет устойчивой аудитории и понятной драматургии. «Первый отдел» дорос до пятого сезона и выходит в момент, когда зритель особенно чувствителен к детективам про систему и людей внутри нее.

История Юрия Брагина теперь разворачивается без громких должностей и привилегий — он обычный районный следователь в Петербурге, и именно это меняет тон повествования.

Сюжет строится вокруг исчезновения бывшего следователя, чье место занял Брагин. Линия ведет в прошлое отдела и поднимает неудобные вопросы о внутренних решениях.

Параллельно развивается история Веры Брагиной, которая после закрытия дела против нее пытается восстановить репутацию и отношения с близкими. Шибанов остается в МВД, но сценарий явно смещает фокус на его личные конфликты, а не только на службу.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Съемки, которые принимали за реальные задержания

Создатели делают ставку на максимальную правдоподобность. Иногда это работало слишком хорошо.

«Наряд приезжает, понимает, что снимается сериал (проверив разрешение на съёмку) и даже порой фотографируется с главными героями детектива. Сериал уважают, смотрят, он на слуху», — говорит режиссер Максим Бриус.

Такая реакция косвенно говорит о степени реализма: погони, выстрелы и крики воспринимались как настоящие. Для жанра это важный показатель.

Пятый сезон стартует в понедельник, 16 февраля, в 20:00 на НТВ. Проект не меняет формулу, но аккуратно повышает личные ставки героев, а это обычно и удерживает зрителя у экрана.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
2 комментария
