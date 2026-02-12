Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ

Конечно, никого не арестовали, но шанс был.

В эфир возвращается проект, который уже несколько лет держится в сетке за счет устойчивой аудитории и понятной драматургии. «Первый отдел» дорос до пятого сезона и выходит в момент, когда зритель особенно чувствителен к детективам про систему и людей внутри нее.

История Юрия Брагина теперь разворачивается без громких должностей и привилегий — он обычный районный следователь в Петербурге, и именно это меняет тон повествования.

Сюжет строится вокруг исчезновения бывшего следователя, чье место занял Брагин. Линия ведет в прошлое отдела и поднимает неудобные вопросы о внутренних решениях.

Параллельно развивается история Веры Брагиной, которая после закрытия дела против нее пытается восстановить репутацию и отношения с близкими. Шибанов остается в МВД, но сценарий явно смещает фокус на его личные конфликты, а не только на службу.

Съемки, которые принимали за реальные задержания

Создатели делают ставку на максимальную правдоподобность. Иногда это работало слишком хорошо.

«Наряд приезжает, понимает, что снимается сериал (проверив разрешение на съёмку) и даже порой фотографируется с главными героями детектива. Сериал уважают, смотрят, он на слуху», — говорит режиссер Максим Бриус.

Такая реакция косвенно говорит о степени реализма: погони, выстрелы и крики воспринимались как настоящие. Для жанра это важный показатель.

Пятый сезон стартует в понедельник, 16 февраля, в 20:00 на НТВ. Проект не меняет формулу, но аккуратно повышает личные ставки героев, а это обычно и удерживает зрителя у экрана.