Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда видят титры: этот сериал Netflix жестче «Черного зеркала» и красивее многих блокбастеров

Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда видят титры: этот сериал Netflix жестче «Черного зеркала» и красивее многих блокбастеров

9 февраля 2026 07:58
Кадр из сериала «Видоизмененный углерод»

Вот чем удивляет «Видоизменённый углерод». Смело включайте.

«Видоизменённый углерод» — один из тех сериалов Netflix, о которых часто говорят вполголоса: дорогой, зрелищный, с высоким рейтингом, но закрытый слишком рано. На фоне громких премьер он затерялся, хотя по масштабу и идеям легко спорит с флагманами платформы.

Действие разворачивается в XXVII веке. Сознание людей хранится в стэках — металлических носителях у основания шеи. Тело стало расходным материалом: его можно сменить, купить, «арендовать». Элита, так называемые мафусалы, клонирует себя и живет практически без конца, пока остальные считают кредиты на новую оболочку.

В центре истории — Такэши Ковач, бывший солдат и мятежник. Его «переселяют» из тела в тело и втягивают в расследование убийства миллиардера, за которым тянется цепочка заговоров. Детектив постепенно превращается в разговор о памяти, личности и цене бессмертия.

«Жестокий мир будущего... Здесь человеческая жизнь ничего не стоит, ведь тело человека это только оболочка, которую можно купить и жить вечно».

Первый сезон вышел в 2018 году и поразил нуарной атмосферой, жесткими сценами и дорогой графикой. Второй стал спокойнее и философичнее, но сохранил темп и визуальный размах. Отдельную любовь зрителей получил ИИ По — виртуальный отельер с почти человеческими чувствами.

Проект закрыли после двух сезонов, но история получилась цельной. Без растянутых линий и бесконечных клиффхэнгеров. Сегодня это редкий пример киберпанка, который не просто развлекает, а задает неудобные вопросы. Поэтому для тех, кто пропустил, сериал работает как готовая находка на пару насыщенных вечеров.

Фото: Кадр из сериала «Видоизмененный углерод»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров Читать дальше 9 февраля 2026
Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом Читать дальше 9 февраля 2026
3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени 3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени Читать дальше 8 февраля 2026
«Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем «Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем Читать дальше 7 февраля 2026
Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных Читать дальше 7 февраля 2026
Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену» Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену» Читать дальше 7 февраля 2026
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры) Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры) Читать дальше 6 февраля 2026
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили Читать дальше 6 февраля 2026
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал Читать дальше 6 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше