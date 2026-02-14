Меню
Наследник «Эпидемии» и «28 дней спустя»: фанатам вирусных хорроров нельзя пропустить «Заразу» с Нисоном от автора «Парка Юрского периода»

14 февраля 2026 20:04
Кадр из фильма «Зараза»

Этот фильм точно не нужно смотреть на полный желудок.

«Зараза» — новый триллер о вирусном апокалипсисе, который уже называют наследником «Эпидемии» и «28 дней спустя», но ставка здесь не на толпы зараженных, а на одну ошибку, способную запустить конец света.

История начинается не с паники, а с закрытого подземного уровня, где десятилетиями держали мутирующий микроорганизм. С 13 февраля он уже в кино, поэтому любителям такого жанра стоит скорее покупать билет.

Не вирус, а запертая угроза

Военная база давно продана под склад для хранения вещей. Опасный объект внизу просто законсервировали и забыли пока глобальное потепление не меняет условия хранения. Температура растет, защита слабеет, и организм находит выход. Идея пугающе приземленная: катастрофа не прилетает извне, она все время была рядом.

Останавливать заражение приходится отставному специалисту по биотеррору и двум обычным сотрудникам склада. Никаких ученых в белых халатах и правительственных армий. Только трое людей и гонка со временем. Это делает историю ближе: мир висит на решениях тех, кто не планировал быть героями.

Сильная команда

Сценарий написал Дэвид Кепп — автор «Парка Юрского периода». В кадре Лиам Нисон и Джо Кири, а режиссер Джонни Кэмпбелл умеет работать с напряжением. Снимали в Италии и Марокко, без излишнего размаха, но с упором на атмосферу.

«Зараза» не изобретает жанр заново. Она аккуратно меняет фокус: меньше хаоса, больше тревоги ожидания. Иногда именно это работает сильнее криков и спецэффектов. Если фильм выстрелит, зрители снова вспомнят, что конец света начинается с мелочей.

Фото: Кадр из фильма «Зараза»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
