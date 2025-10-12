Нашли для вас сериалы, которые смотрятся на одном дыхании — и вы точно удивитесь, что их не замечали раньше

Меню
12 октября 2025 17:09
«В погоне за свободой»

От американских тайн до французских расследований на побережье.

Иногда именно те сериалы, о которых не говорят на каждом углу, оказываются самыми живыми и захватывающими.

В этой подборке — пять историй, которые прошли мимо внимания широкой публики, но уже заслужили любовь тех, кто умеет ценить атмосферу и сюжет.

«Слепая зона»

В центре сериала «Слепая зона» (2015–2020) — загадочная девушка, найденная посреди Нью-Йорка без памяти и с телом, покрытым татуировками.

Каждая из них ведёт к новому преступлению, а за разгадками стоит спецагент Курт Веллер. У сериала ритм боевика, глубина драмы и интрига, которая держит до финала.

Рейтинг «Кинопоиска» — 7.0, IMDb — 7.3.

«Ложное обвинение»

Юридическая драма «Ложное обвинение» (2016) рассказывает о Хейс Моррисон — дерзкой дочери экс-президента, которую назначают руководить отделом по пересмотру дел.

Её команда ищет тех, кого суд наказал зря. Вместо сухого кабинета — живые конфликты, сарказм и сложные моральные выборы.

Рейтинг «Кинопоиска» — 6.9, IMDb — 7.1.

«Жена путешественника во времени»

«Жена путешественника во времени»

История любви, которая не подчиняется законам хронологии. Генри перемещается во времени из-за редкой болезни, а Клэр ждёт его в каждой эпохе.

«Жена путешественника во времени» (2022) — нежный и грустный сериал о том, как трудно любить человека, который всегда уходит, но никогда не исчезает навсегда.

Рейтинг «Кинопоиска» — 8.1, IMDb — 7.7.

«Убийства на Леринских островах»

«Убийства на Леринских островах»

Французский детектив, где солнце и море становятся фоном для преступления. На острове Сен-Маргерит найден мёртвым кинопродюсер, и расследование обнажает страсти, зависть и старые тайны.

«Убийства на Леринских островах» (2023) — атмосферная криминальная история с европейским шармом.

Рейтинг IMDb — 6.3 из 10.

«В погоне за свободой»

Драма «В погоне за свободой» (2024) переносит зрителя во времена французского колониализма. История отца и дочери, пытающихся вырваться из рабства, разворачивается на фоне тростниковых плантаций и борьбы за человеческое достоинство.

Красиво снято, тяжело по сути, но невозможно оторваться.

Рейтинг IMDb — 6.3, «Кинопоиск» — 6.78.

По материалам дзен-каналов Первый ряд и Kinocentr

Также прочитайте: 7 сериалов без провисаний, дурных эпизодов и скучных героев — включайте смело, все доступны онлайн

Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
