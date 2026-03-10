Наше любимое — апокалипсис 2032 года: режиссер «Фантастической четверки» снимет фильм про безумный астероид — может реально прилететь

В основе фильма еще не вышедший роман.

TriStar Pictures выкупила права на экранизацию еще не вышедшего романа Бена Мезрича The Last Orbit. Режиссером станет создатель «Фантастической четверки» Мэтт Шекман, а сценарий поручен Джошу Фридману.

Печатный вариант книги, по плану издателей, появится в первой половине 2027 года. В студии, как отмечают источники, рассчитывают начать работу над фильмом в ближайшее время, чтобы успеть с премьерой до возможной даты, фигурирующей в сюжете.

Сюжет произведения представляет собой художественную интерпретацию автором реальной угрозы — астероида YR4, который, по имеющимся данным, может столкнуться с Землёй или Луной в 2032 году. В романе Мезрич разворачивает научно‑обоснованную версию событий и моделирует глобальную реакцию человечества на риск полного уничтожения, когда страны и общества объединяются ради спасения планеты.

К проекту уже привлекаются создатели с опытом масштабных картин: Мэтт Шекман известен по работам для Marvel, а Джош Фридман ранее работал над сценарием к «Планете обезьян: Новое царство».

Мезрич стал известен после книги The Accidental Billionaires, ставшей основой для фильма Дэвида Финчера «Социальная сеть» по сценарию Аарона Соркина, а его The Antisocial Network легла в основу картины Крэйга Гиллеспи «Дурные деньги».