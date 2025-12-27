«Наш папа – Дед Мороз!» и еще 5 новогодних российских фильмов на ИВИ: идеальны для просмотра в конце декабря

Если классика уже выучена наизусть, а Новый год всё равно требует своего кино — у ИВИ есть удачная подборка свежих и не самых заезженных российских фильмов. Здесь есть и семейное волшебство, и взрослые ромкомы, и комедии с лёгкой грустью — ровно то, что хорошо ложится на последние дни декабря.

«Наш папа – Дед Мороз!» (2025)

Несостоявшийся актёр Фёдор надевает костюм Деда Мороза ради заработка — деньги нужны срочно, на операцию брату. Но всё идёт не по плану, когда дети решают, что раз уж папа временный, то ему срочно нужна новая мама. Это тёплое кино про ответственность, случайные чудеса и взрослых, которые сами не заметили, как разучились верить.

«Баба Яга спасает Новый год» (2024)

Семейное фэнтези, которое не стесняется сказочного размаха. Снежная Королева выходит из заточения, мир рискует превратиться в ледяную открытку, а Деду Морозу срочно нужна помощь — не самая очевидная. Фильм «Баба Яга спасает Новый год» отлично подходит для просмотра с детьми: здесь много приключений, юмора и аккуратно вписанных фольклорных мотивов.

«Совсем ошалели» (2024)

Взрослая новогодняя комедия с узнаваемым сюжетом: бывшие, новые партнёры и один домик на горнолыжном курорте. Получается неловко, смешно и местами болезненно узнаваемо. Это кино не столько про праздник, сколько про то, как прошлое любит приходить без приглашения — особенно под бой курантов.

«Новогодняя жена» (2013)

Одна ночь, утро с похмельем и внезапное решение пожениться — классический новогодний сценарий, доведённый до логического эксперимента. Фильм задаёт простой, но важный вопрос: а что, если дать чувствам шанс не на эмоциях, а на дистанции? Лёгкий, уютный и вполне пересматриваемый ромком.

«Новогодний шеф» (2023)

31 декабря, ресторан, уволенная команда и случайный шеф-повар, которая просто продавала домашнюю еду. Из этого хаоса вырастает предсказуемая, но симпатичная история — про вторые шансы, профессиональную гордость и романтику, которая приходит не по плану. Хороший вариант для фона или лёгкого вечернего просмотра.

«Старушки в снегах» (2022)

Три подруги-пенсионерки отправляются в дорогу — и это, пожалуй, один из самых душевных новогодних фильмов последних лет. Без сюсюканья, но с теплом, юмором и ощущением, что жизнь не заканчивается ни в каком возрасте. Отличный выбор, если хочется чего-то спокойного и человечного.

Эта подборка хороша тем, что не давит обязательным весельем. Здесь Новый год — не только салют и мишура, но и повод остановиться, что-то переосмыслить и, возможно, чуть мягче посмотреть на себя и других. Именно за это такие фильмы и хочется включать под конец года.

