Адаптация британского сериала, переплюнувшая оригинал: этот проект с оценкой 7.7 с Деревянко и Разумовской обожаю — переносит в советские годы

Сериал «Обратная сторона Луны» впервые вышел на Первом канале несколько лет назад. Он заслуживает нашего внимания благодаря своему захватывающему сюжету, талантливой игре актеров и ностальгическому настроению. Фактически, этот детективный проект является свободной адаптацией британского сериала «Жизнь на Марсе». Рассказываю, что же в нем такого интересного и почему его стоит посмотреть.

Вперед в прошлое

Сюжет сериала начинается в 2011 году, когда капитан московской полиции Михаил Соловьев ищут маньяка по прозвищу Рыжий. Последний совершает зверские убийства молодых женщин в столице. В день, когда планируется его арест, Михаил узнает о смерти своего отца, с которым не виделся более 30 лет. В ходе задержания преступник стреляет, а Соловьев попадает под колеса автомобиля.

Когда Михаил приходит в себя, то он обнаруживает, что переместился во времени в 1979 год. Более того, он оказывается в теле своего отца — старшего лейтенанта милиции. Тем временем его настоящее тело остается в 2011 году в состоянии комы в больнице. Теперь Михаилу предстоит не только адаптироваться к жизни в прошлом, но и продолжать расследование о маньяке, который также попал в эту временную ловушку.

Что же цепляет

Очень интересно наблюдать, как главный герой, переместившись во времени, пытается адаптироваться к новым условиям, в частности, как он старается работать милиционером под видом своего отца. Одновременно с выполнением работы, он пытается вернуть свою жизнь. В новой реальности у него неожиданно появляются жена и дочь, а также возвращается любовь его жизни. В результате мы получаем не только детективный проект, но с целый клубок драмы, триллера, комедии и мелодрамы.

Отдельно отмечу актерский состав сериала. Главную роль исполнил Павел Деревянко, который прекрасно передает внутренние переживания своего персонажа. В сериале также сыграли Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иван Шибанов и Карина Разумовская. Ну и полагаю, оценка Кинопоиска в 7.7, сама говорит за себя.

Словом, если ностальгируете по временам СССР, то «Обратная сторона Луны» вам понравится. Да, там есть ляпы, нестыковки, но это хороший, достойный детективный сериал и глубокая история о времени, любви и семейных связях. Думаю, что оставит много эмоций и наведет на некоторые размышления.