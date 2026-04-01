Адаптация британского сериала, переплюнувшая оригинал: этот проект с оценкой 7.7 с Деревянко и Разумовской обожаю — переносит в советские годы

1 апреля 2026 13:17
Кадр из сериала «Обратная сторона Луны»

Пусть 32 серии вас не пугают.

Сериал «Обратная сторона Луны» впервые вышел на Первом канале несколько лет назад. Он заслуживает нашего внимания благодаря своему захватывающему сюжету, талантливой игре актеров и ностальгическому настроению. Фактически, этот детективный проект является свободной адаптацией британского сериала «Жизнь на Марсе». Рассказываю, что же в нем такого интересного и почему его стоит посмотреть.

Вперед в прошлое

Сюжет сериала начинается в 2011 году, когда капитан московской полиции Михаил Соловьев ищут маньяка по прозвищу Рыжий. Последний совершает зверские убийства молодых женщин в столице. В день, когда планируется его арест, Михаил узнает о смерти своего отца, с которым не виделся более 30 лет. В ходе задержания преступник стреляет, а Соловьев попадает под колеса автомобиля.

Когда Михаил приходит в себя, то он обнаруживает, что переместился во времени в 1979 год. Более того, он оказывается в теле своего отца — старшего лейтенанта милиции. Тем временем его настоящее тело остается в 2011 году в состоянии комы в больнице. Теперь Михаилу предстоит не только адаптироваться к жизни в прошлом, но и продолжать расследование о маньяке, который также попал в эту временную ловушку.

Что же цепляет

Очень интересно наблюдать, как главный герой, переместившись во времени, пытается адаптироваться к новым условиям, в частности, как он старается работать милиционером под видом своего отца. Одновременно с выполнением работы, он пытается вернуть свою жизнь. В новой реальности у него неожиданно появляются жена и дочь, а также возвращается любовь его жизни. В результате мы получаем не только детективный проект, но с целый клубок драмы, триллера, комедии и мелодрамы.

Отдельно отмечу актерский состав сериала. Главную роль исполнил Павел Деревянко, который прекрасно передает внутренние переживания своего персонажа. В сериале также сыграли Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иван Шибанов и Карина Разумовская. Ну и полагаю, оценка Кинопоиска в 7.7, сама говорит за себя.

Словом, если ностальгируете по временам СССР, то «Обратная сторона Луны» вам понравится. Да, там есть ляпы, нестыковки, но это хороший, достойный детективный сериал и глубокая история о времени, любви и семейных связях. Думаю, что оставит много эмоций и наведет на некоторые размышления.

Фото: Кадр из сериала «Обратная сторона Луны»
Камилла Булгакова
