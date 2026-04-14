Нас ждет наследница «Трассы»: этот сериал вызвал интерес только обычным анонсом — актерский состав мощный

14 апреля 2026 14:15
Кадр из сериала «Пустая комната»

Новинка уже снята.

Новый сериал «Пустая комната» расскажет о 40‑летней матери с антероградной амнезией, которая каждый день заново выясняет, что её подростковая дочь пропала. В главных ролях заявлены Светлана Иванова, Анна Михалкова и Елизавета Базыкина. Съёмки проекта уже завершены, премьера запланирована на онлайн‑площадке Okko, но точной даты пока нет.

Главная героиня — Полина, её играет Светлана Иванова. Из‑за болезни женщина забывает новые события и каждое утро вынуждена вспоминать о пропаже ее дочери Таси при странных обстоятельствах.

Не смирившись с потерей, Полина начинает собственное расследование. Она ведёт дневник, в котором записывает всё, что удаётся вспомнить. По мере работы над делом героиня убеждается, что исчезновение не случайно и близкие люди что‑то скрывают.

Сценарий написал Мария Меленевская, ранее работавшая над проектами «AMORE MORE», «Далёкие близкие» и «Престиж». Режиссёром постановщиком стала Василиса Кузьмина, оператор — Матвей Ставицкий.

Сериал стоит увидеть хотя бы из‑за необычной концепции. Сочетание прекрасной режиссуры с сильным актёрским составом повышает лично для меня ожидания качественной постановки. Сюжет затрагивает не только поиск дочери, но и темы памяти, материнской любви и опасной правды, что делает сюжет нестандартным и весьма глубоким. Ненадёжная память героини добавят в детектив элемент неопределённости и заставят сомневаться во всём. Смесь детективного триллера и психологической драмы точно понравятся поклонников сериалов в таком жанре. Лично для меня сериал частично напоминает популярную «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Пустая комната»
Камилла Булгакова
