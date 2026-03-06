Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали

«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали

6 марта 2026 18:37
Кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

На Rotten Tomatoes у фильма сейчас 93% свежести.

Фанаты «Острых козырьков» наконец дождались продолжения истории Томми Шелби. Netflix уже показал западной прессе фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» (Peaky Blinders: The Immortal Man).

Полноценная премьера на стриминге состоится 20 марта 2026 года. Первые рецензии оказались сдержанными, но в целом критики приняли картину довольно тепло.

О чем фильм

События фильма разворачиваются в 1940-е годы, во время Второй мировой войны. Томас Шелби в исполнении Киллиана Мёрфи возвращается в разрушенный Бирмингем после долгого изгнания. Там он сталкивается со своим повзрослевшим сыном, роль которого исполнил Барри Кеоган.

История снова соединяет криминал, семейную драму и политические интриги. В фильме также появятся Ребекка Фергюсон, Стивен Грэм и Тим Рот, а одним из персонажей станет легендарный Аль Капоне.

Что пишут критики

  • IGN: «Действие полнометражки разворачивается в непритязательной обстановке военного времени. Триумфально вернувшийся Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган сталкиваются в трогательном противостоянии. Картина удачно сочетает суховатый юмор, драматичный экшен и мощный саундтрек. Авторы не выходят за привычные сериальные рамки, так что фанатов оригинала лента точно порадует».
  • Collider: «Фильм немного предсказуем, но может предоставить всё, что зрители ожидают от полнометражки по „Острым козырькам“: напряжение, насилие, эротика и взрывы».
  • Empire: «Фильм сохраняет дерзкий стиль оригинала и уважительно относится к преданным поклонникам сериала. Однако такой подход — палка о двух концах. Лента воспринимается скорее как затянутый эпизод, чем как самостоятельное произведение».
  • The Irish Times: «То, что когда-то казалось крутым и изысканным, плохо состарилось: теперь это выглядит манерно и нелепо. Запонки блестят на фоне винтажного косплея, но козырьки, кажется, уже не такие уж и острые».

На Rotten Tomatoes у фильма сейчас 93% свежести по 23 рецензиям, а на Metacritic — 61 балл. Критики хвалят атмосферу, актёрскую игру и возвращение Мёрфи, хотя некоторые считают, что история могла бы остаться финалом сериала 2022 года.

Фото: Кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача» Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача» Читать дальше 7 марта 2026
«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей «Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей Читать дальше 7 марта 2026
«От этого Панфилова уже тошнит», но сериал всё равно хвалят: отзывы о драме «Лепила» на ИВИ оказались неожиданными «От этого Панфилова уже тошнит», но сериал всё равно хвалят: отзывы о драме «Лепила» на ИВИ оказались неожиданными Читать дальше 6 марта 2026
«Треть зала плакала», «Задело за живое»: если думаете, стоит ли идти на «Красавицу», отзывы скажут больше рецензий «Треть зала плакала», «Задело за живое»: если думаете, стоит ли идти на «Красавицу», отзывы скажут больше рецензий Читать дальше 4 марта 2026
«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта «Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта Читать дальше 7 марта 2026
Кавилл из «Ведьмака» и Тормунд из «Игры престолов» встретятся у Гая Ричи — что известно о новом фильме Кавилл из «Ведьмака» и Тормунд из «Игры престолов» встретятся у Гая Ричи — что известно о новом фильме Читать дальше 7 марта 2026
«Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио» «Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио» Читать дальше 7 марта 2026
Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам? Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам? Читать дальше 7 марта 2026
Зрители были в шоке, когда Хюррем вдруг пропала: почему Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века» Зрители были в шоке, когда Хюррем вдруг пропала: почему Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века» Читать дальше 7 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше