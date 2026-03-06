«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали

На Rotten Tomatoes у фильма сейчас 93% свежести.

Фанаты «Острых козырьков» наконец дождались продолжения истории Томми Шелби. Netflix уже показал западной прессе фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» (Peaky Blinders: The Immortal Man).

Полноценная премьера на стриминге состоится 20 марта 2026 года. Первые рецензии оказались сдержанными, но в целом критики приняли картину довольно тепло.

О чем фильм

События фильма разворачиваются в 1940-е годы, во время Второй мировой войны. Томас Шелби в исполнении Киллиана Мёрфи возвращается в разрушенный Бирмингем после долгого изгнания. Там он сталкивается со своим повзрослевшим сыном, роль которого исполнил Барри Кеоган.

История снова соединяет криминал, семейную драму и политические интриги. В фильме также появятся Ребекка Фергюсон, Стивен Грэм и Тим Рот, а одним из персонажей станет легендарный Аль Капоне.

Что пишут критики

IGN: «Действие полнометражки разворачивается в непритязательной обстановке военного времени. Триумфально вернувшийся Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган сталкиваются в трогательном противостоянии. Картина удачно сочетает суховатый юмор, драматичный экшен и мощный саундтрек. Авторы не выходят за привычные сериальные рамки, так что фанатов оригинала лента точно порадует».

Collider: «Фильм немного предсказуем, но может предоставить всё, что зрители ожидают от полнометражки по „Острым козырькам“: напряжение, насилие, эротика и взрывы».

Empire: «Фильм сохраняет дерзкий стиль оригинала и уважительно относится к преданным поклонникам сериала. Однако такой подход — палка о двух концах. Лента воспринимается скорее как затянутый эпизод, чем как самостоятельное произведение».

The Irish Times: «То, что когда-то казалось крутым и изысканным, плохо состарилось: теперь это выглядит манерно и нелепо. Запонки блестят на фоне винтажного косплея, но козырьки, кажется, уже не такие уж и острые».

На Rotten Tomatoes у фильма сейчас 93% свежести по 23 рецензиям, а на Metacritic — 61 балл. Критики хвалят атмосферу, актёрскую игру и возвращение Мёрфи, хотя некоторые считают, что история могла бы остаться финалом сериала 2022 года.