«Напоминает скандинавские сериалы»: этот детектив из России про маньяка остался в тени «Трассы» и прочих — а зря, ведь его оценили на 7.0

7 февраля 2026 12:48
Кадры из сериала «Мёрзлая земля»

Любителям атмосферных психологических триллеров точно нужно взять его на заметку.

Небольшой приморский город, серия убийств и ощущение холода даже в кадре. Российский сериал «Мёрзлая земля» 2023 года вышел без громкой рекламы, но быстро получил сравнения со скандинавскими триллерами.

Зрители говорят о мрачной эстетике, психологическом напряжении и неторопливом ритме, который держит внимание. Проект не стал хитом обсуждений, но собрал устойчивые оценки и свою аудиторию.

История подозрения и личного поиска

В центре сюжета — таксистка Лариса Айдарова из небольшого приморского города. Она готовится к свадьбе, когда ее жениха Максима задерживают по делу о жестоком убийстве.

Приезжий следователь из Москвы видит в нем серийного преступника и не верит алиби. Лариса начинает собственные поиски правды, постепенно понимая, что рядом может быть настоящий убийца.

Зрители отмечают атмосферу провинциальной изоляции и музыку, которая усиливает ощущение холода. В отзывах пишут: «создает неповторимый образ окружающей действительности – мерзлой земли». Именно эта среда и рождает ассоциации с северными детективами.

Кадры из сериала «Мёрзлая земля»

Реакция зрителей и спорные детали

Детективная линия выстроена последовательно, хотя поведение героини иногда вызывает вопросы. Часть аудитории считает это жизненной чертой: «в жизни бывают разные люди и в разных ситуациях они ведут себя по-разному».

Отдельно хвалят актеров. Про Андрея Бурковского пишут, что он — «настоящим украшением фильма», а про Полину Гухман зрители говорят:

«Полина Гухман – просто умничка в этой роли! Талант! Есть несколько мощных трогательных сцен с ней, прям берут за живое».

Критика тоже есть:

«Для нагнетания зрительской истерики на пустом месте автор сценария создаёт неадекватный ажиотаж», «У таксистов и прочих пролетариев квартиры очень богатые и просторные».

Тем не менее проект называют крепким жанровым детективом. Его выбирают те, кто ценит напряжение, человеческие мотивы и ощущение холода, которое держится до финала.

Екатерина Адамова
