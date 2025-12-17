«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей

Исторический детектив с замкнутым пространством, звёздными гостями и убийством в разгар светского вечера быстро стал предметом споров и обсуждений.

Канадский сериал «Художник» (The Artist) порадует поклонников детективов, где сюжет разворачивается в замкнутом пространстве, а подозреваемыми становятся буквально все.

Картина уже закрепилась в верхней части рейтинга IMDb с оценкой 8,3.

Формула кажется знакомой: богатый хозяин дома, круг избранных гостей и смерть, после которой под подозрением оказываются все. Но проект работает не только на жанровой механике, а на историческом контексте и характерах.

Убийство среди элиты

Действие разворачивается в 1906 году. Эксцентричный магнат Норман Генри собирает под крышей загородного особняка влиятельных и скандальных фигур эпохи — изобретателя Томаса Эдисона, художника Эдгара Дега, модель Эвелин Несбит.

Праздничная ночь заканчивается трагедией: хозяина находят убитым, а роскошный дом превращается в поле расследования. Показалось знакомым? Не только вам.

«Напоминает “Достать ножи”», — написано далеко не в одном отзыве о проекте.

Историческая подкладка

Интересен и тот факт, что сериал частично вдохновлён реальной историей убийства архитектора Стэнфорда Уайта, застреленного в 1906 году.

Этот факт добавляет происходящему дополнительный слой: за детективной интригой стоит вполне реальный мир амбиций, ревности и публичных скандалов начала XX века.

Автор дзен-канала «Киномнение» описывает проект так:

«Приготовьтесь окунуться в мир роскоши, искусства и кровавых тайн. "Художник" обещает смешать высшее общество с высоким напряжением — где богатство соседствует с пороком, искусство прикрывает преступления, а за каждым изящным штрихом таится зловещая тайна».

Мнения о сериале

Часть зрителей хвалит сериал за стиль, актёрский состав и атмосферу, сравнивая его с «Достать ножи» и «Позолоченным веком» одновременно.

Другие указывают на спорные сюжетные ходы. Но в этом и смысл: сериал явно рассчитан на зрителя, которому интересен не только вопрос «кто убил», но и то, как люди начинают разрушать друг друга в закрытом пространстве, если ставки внезапно становятся очень личными.

